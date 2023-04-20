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【法言人】伍富橋演自閉症患者被太太稱「本色演出」　Alvin解釋：因為我本身比較內向

娛樂 17:15 2023/04/20

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伍富橋於《法言人》演活自閉兒一角！

TVB劇《法言人》內，「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）除安排愛犬客串外，原來他也有份客串一角。於昨晚（4月19日）播映的《法言人》內，伍富橋飾演一名自閉症患者，而且更獲愛妻梁兆楹（Shirley）「另類讚賞」。

Alvin在劇中飾演患有自閉症的青年「啟年」，劇情講啟年跌了手機被誤會偷拍Alice（何依婷飾）裙底，遭Hogan（丁子朗飾）、Tony仔（容天佑飾）及輝仔（李成昌飾）追捕及制服，幸好Alice心細如塵，發現「啟年」有機會是自閉症患者啟年才成功脫險。

【法言人】伍富橋愛犬客串TVB新劇做「富貴狗」　私下奢華生活件件名牌網民勁羨慕

Alvin去年5月跟Shirley結婚！

為角色做足準備

Alvin孭起背囊飾演自閉兒形神俱似，造型惹人憐愛，他事後受訪指為角色造型時，有刻意打造「需要被照顧」感覺，並謂效果好全靠服裝及梳化同事用心幫忙。

昨晚Alvin於IG分享幾張劇照，當中他寫道：「除咗我個仔飛雲嘅處男劇集演出，我亦都有幸得到監製邀請客串一個咁有挑戰性嘅角色，雖然我老婆話係本色出演。」

其實為演活角色，Alvin加插了不少小動作，包括無定向飄忽眼神、抽搐及眈天望地等，事前Alvin亦為演出做不少功課，他坦言：「我有特登上網search相關患者嘅片段，或者喺街度觀察多啲，留意佢哋嘅小動作同眼神。」

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伍富橋被老婆爆愛看AV？

至於老婆Shirley則於限時動態分享數張《法言人》劇照，更加上特別的「註解」，其中一張是Alvin驚恐的表情，Shirley留言說：「睇繪麗奈後被發現的樣子」，另一張是Alvin爆喊趴地的表情，Shirley即寫道：「當佢嘅三上老師宣佈引退的時候」，最後是Alvin被捕獲一幕，她即寫道：「當想還老婆拖，但班兄弟響度嘅時候」，看來伍太Shirley都幾風趣幽默。

對於被老婆笑稱是「本色演出」，Alvin說：「因為我本身個人都係比較內向。」問到在劇中因劇情需要要不斷大力「撼頭埋地」，Alvin坦言相關場口拍了數take，主要時間花在與丁丁及天佑等「夾走位」：「因為撻落去嗰吓要好小心，否則會整親同刮損，但我最記得嗰日係好凍，我哋拍嗰度好大風。」

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Alvin去年5月跟富家千金梁兆楹（Shirley）結婚，外父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，Alvin「升呢」為億萬駙馬，並搬進5千呎西貢相思灣豪宅居住。

及至12月中，Alvin跟老婆享受蜜月旅行，分別到訪日本、英國、瑞士和荷蘭。情人節夫婦又再度出遊泰國，生活寫意到爆。

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開設舞蹈學校

雖然升呢「億萬駙馬」，不過Alvin也擁有自己的事業，參加《超級巨聲4》而入行的Alvin簽約TVB後，以歌手和演員雙棲發展，一直想圓歌手夢的他於2017年，推出首隻單曲《我怎會如此》。

另外，自12歲起學習拉丁舞的Alvin，多年訓練換來舞功底子深厚，他更曾入選港隊，並奪下全港冠軍等的優異成績，及至2018年，Alvin開設舞蹈學校High Five Academy，教授拉丁舞課程。

同時，Alvin夥同鄺潔楹和幾位友人開設健身及物理治療中心，擁有健身教練資格的Alvin會親身授課。

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