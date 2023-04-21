【國家安全】律政司擬修例　容許控方可就國安案件無罪裁決上訴　

▲ 律政司。（資料圖片）

律政司建議修訂《刑事訴訟程序條例》，讓控方有權就由3名指定法官組成的高等法院原訟庭審判庭，在不設陪審團下，審理危害國家安全案件時作出的無罪裁決，以「案件呈述」方式提出上訴。



律政司指，現行《刑事訴訟程序條例》下，如果被告獲3名法官組成的審判庭裁定無罪，即使裁決理由可能有法律錯誤，控方也無權以「案件呈述」向上訴法庭提出上訴，有別於現行法律下控方可就裁判官或區域法院所作的無罪裁決，以「案件呈述」方式提出上訴的做法。

律政司認為，修例有必要性和正當性，讓上訴庭有機會審視糾正原訟庭，審理危害國家安全犯罪案件時，所犯的任何法律上錯誤，讓司法機關妥善履行防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動的職責，強調建議無削弱被告權利。

大律師公會和香港律師會分別接獲律政司建議修例的諮詢文件，正研究相關建議，會適時提出意見。

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責任編輯：關景騰