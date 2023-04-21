  • 25°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 18:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高官訪京】陳茂波今訪港澳辦、銀保監會及北交所　結束行程晚上返港

政治 17:59 2023/04/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

陳茂波一行拜訪港澳辦。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波結束訪京行程，他今日分別拜會了國務院港澳事務辦公室、中國銀行保險監督管理委員會，並到訪北京交易所。
 
陳茂波早上與中國銀保監會副主席肖遠企和叢林會面。介紹了特區最新財金發展情況，雙方亦討論加強監管合作和深化內地與香港金融市場的互聯互通。
 
隨後，陳茂波拜會港澳辦副主任楊萬明。陳茂波表示，港澳辦主任夏寶龍到香港的考察行程，深入各階層、各領域，社會高度關注並有熱烈的迴響，強調港府會繼續全力發展經濟，改善民生，在金融和經濟等各個領域，充分發揮好香港的優勢，貢獻國家發展。
 
下午，陳茂波到訪北交所，了解北交所服務創新型中小企業融資發展，以及服務國債和地方政府債券發行等的情況，並與北交所董事長周貴華以及北京市政府主事金融的官員會面和交流，討論加強雙方面的合作。
 
陳茂波晚上會返抵香港。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【高官訪京】陳茂波明上京　拜訪財金、商務及科技相關中央部委及機構
16:09 2023/04/16
【高官訪京】陳茂波明上京　拜訪財金、商務及科技相關中央部委及機構
【消費券2023】陳茂波深水埗請人飲豆漿　冀消費券刺激零售餐飲市道
17:27 2023/04/16
【消費券2023】陳茂波深水埗請人飲豆漿　冀消費券刺激零售餐飲市道
【財爺訪京】陳茂波訪國資委　指香港歡迎央企及國企來港上市
19:29 2023/04/18
【財爺訪京】陳茂波訪國資委　指香港歡迎央企及國企來港上市
【高官訪京】陳茂波訪中央財委辦、晤易綱　討論加強綠色和可持續金融合作等議題
19:23 2023/04/20
【高官訪京】陳茂波訪中央財委辦、晤易綱　討論加強綠色和可持續金融合作等議題

你可能感興趣

【高官訪京】陳茂波明上京　拜訪財金、商務及科技相關中央部委及機構
16:09 2023/04/16
【高官訪京】陳茂波明上京　拜訪財金、商務及科技相關中央部委及機構
【消費券2023】陳茂波深水埗請人飲豆漿　冀消費券刺激零售餐飲市道
17:27 2023/04/16
【消費券2023】陳茂波深水埗請人飲豆漿　冀消費券刺激零售餐飲市道
【財爺訪京】陳茂波訪國資委　指香港歡迎央企及國企來港上市
19:29 2023/04/18
【財爺訪京】陳茂波訪國資委　指香港歡迎央企及國企來港上市
北京證券交易所 中國銀行保險監督管理委員會 陳茂波 香港 國務院港澳事務辦公室 金融 銀行 互聯互通 財政司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜
17:14 2023/04/18
【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜