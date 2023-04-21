【高官訪京】陳茂波今訪港澳辦、銀保監會及北交所　結束行程晚上返港

▲ 陳茂波一行拜訪港澳辦。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波結束訪京行程，他今日分別拜會了國務院港澳事務辦公室、中國銀行保險監督管理委員會，並到訪北京交易所。



陳茂波早上與中國銀保監會副主席肖遠企和叢林會面。介紹了特區最新財金發展情況，雙方亦討論加強監管合作和深化內地與香港金融市場的互聯互通。



隨後，陳茂波拜會港澳辦副主任楊萬明。陳茂波表示，港澳辦主任夏寶龍到香港的考察行程，深入各階層、各領域，社會高度關注並有熱烈的迴響，強調港府會繼續全力發展經濟，改善民生，在金融和經濟等各個領域，充分發揮好香港的優勢，貢獻國家發展。



下午，陳茂波到訪北交所，了解北交所服務創新型中小企業融資發展，以及服務國債和地方政府債券發行等的情況，並與北交所董事長周貴華以及北京市政府主事金融的官員會面和交流，討論加強雙方面的合作。



陳茂波晚上會返抵香港。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君