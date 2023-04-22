【大灣區考察團】比亞迪贈七人車模型　李家超試搭雲巴形容如「空中版輕鐵」

▲ 特首李家超參觀比亞迪。（趙居逸攝）

由特首李家超率領的大灣區考察團，今日（22日）首站參觀比亞迪汽車基地，一行人上午約十時抵達，參觀展覽廳多項展品，了解企業發展等。比亞迪負責人分別向特首李家超及立法會主席梁君彥送上七人車模型。

李家超一行人亦獲安排乘搭雲巴，他形容如「空中版的輕鐵」。李家超續指，運輸及物流局一直積極審視綠色智能集體運輸系統最新發展、系統特性、操作環境、應用情況和經濟及財務效益等資料，探討在香港建設這類集體運輸系統項目的可行性，配合綠色運輸，實現碳中和的政策目標。「我會和運輸及物流局分享交流這次訪問的體會和相關資料，促進他們的研究工作。」

民建聯李世榮則引述比亞迪負責人指，明年中會在香港售賣7人車，惟生產商反映，香港的電動車稅率偏高，希望政府可提供優惠，吸引市民購買。

▲ （趙居逸攝）

考察團先到展覽廳，參觀比亞迪針刺實驗室，觀看兩種不同電池，被針刺插入後的情況。實驗模擬兩種電池因交通意外等情況，有異物插入時的安全狀態。其中，三元鋰電池受到針刺插入時的發生爆炸，溫度瞬間達到600攝氏度以上，而比亞迪刀片電池則未有發生變化。李家超看完實驗後不禁為之拍手。

▲ 李家超觀看實驗後拍手以示讚賞。（趙居逸攝）

展覽廳展示一輛紅色跑車，吸引多位議員問價，選委界議員管浩鳴大爆，體演文出議員霍啟剛想買。

▲ （林曉君攝）

▲ 民建聯希望政府考慮在九龍一帶引入雲巴技術。（林曉君攝）

多位議員趁機向李家超爭取引入雲巴及新能源車

多位議員包括民建聯和A4聯盟趁機向特首和官員表達訴求，希望香港考慮引入雲巴技術及電動車，運用在九龍一帶，完善集體運輸系統。

民建聯主席李慧琼表示，早前討論簡約公屋時，啟德居民比較有意見，其中一個原因是，輕軌列車因成本問題擱置，「市民其實非常失望」，今日開心見到特首和主要官員來比亞迪，強調會爭取機會向特首，希望他們考慮雲巴等選項，在香港使用。

民建聯陳克勤則認為，若香港公交能全部轉新能源車，對路邊空氣污染有很大幫助，希望可以參觀比亞迪後，政府汲取經驗。

▲ 雲巴模型。（林曉君攝）

▲ A4聯盟。（林曉君攝）

考察團下午將分成兩隊，其中由梁君彥帶隊的行程，會參觀大疆，傳媒亦未獲安排同行，該組傍晚轉往東莞，接受東莞市領導宴請。由政務司長陳國基帶隊的考察團則會在參觀科技企業騰訊，轉往佛山，晚上有工作晚餐。

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記者：林曉君、趙居逸