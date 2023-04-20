【自燃危機】6款日產抽濕機有自燃風險　機電署籲停用並回收【附免費上門回收指南】

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信興電器貿易有限公司今日（20日）發通告指，Panasonic Corporation在日本本土發出自願回收指定型號抽濕機通告，涉及的Panasonic和KDK同類型號抽濕機，均曾於港澳地區銷售，分別為：

Panasonic F-YZB10X (2006年至2008年3月製造)

F-YHC12X

F-YHE15X

KDK GZB10X (2006年至2008年2月製造)

GHC12X

GHE15X

根據報告及分析，上述型號抽濕機在極其罕有情況下，當空氣中的外來化合物被抽濕機內之除濕輪材質吸收，並在風扇轉速不正常降低的情況下，除濕輪附近可能有潛在點燃風險的安全隱患。

Panasonic及信興電器表示，在為顧客提供完善優質服務的前提下，決定自願性回收上述指定型號的抽濕機。Panasonic及信興電器建議顧客暫停使用上述型號抽濕機，以便安排免費更換產品。

顧客可透過網頁，登記及查閱回收詳情。 信興電器亦特別設立電話專線2406 5733，供顧客查詢有關安排。 （辦公時間：星期一至星期五，上午9時至下午6時，星期六、星期日及公眾假期除外）

機電工程署今日（20日）呼籲市民停用以上六款「Panasonic」和「KDK」牌抽濕機，並聯絡信興電器貿易有限公司安排免費上門更換。

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記者：陳梓蔚