【養生教室】茶非人人啱飲4類人宜注意分量　孕婦飲茶太多或影響胎兒生長發育

▲ 飲茶都要看體質，不同茶種有不同特性，中醫師謝嘉雯表示，有四類人特別要注意飲用分量。

茶，從來在中國人飲食上有着不可或缺的重要性，無論是早上的一盅兩件配壺普洱壽眉、午飯的檸檬茶和奶茶、三點三Tea Time的紅茶，或者飯後沏杯功夫茶，各適其適。

想獲取茶葉生津止渴、清熱解毒之效，且慢！先看看中醫師分析的各種茶葉特性也未遲。

茶類按照加工工藝和鮮葉的發酵程度，可以分為綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶和黑茶6種，中醫師謝嘉雯分析各種茶的特性和好處如下：

1.綠茶（不發酵茶） 製作過程中採用殺青、揉捏、烘乾等工序。綠茶由於不是發酵茶，其營養成分如茶多酚及咖啡因等保留得比較多。綠茶中含有大量茶多酚等生物活性成分，具有抗氧化、抗菌、防癌抗癌、降低血脂等功效。 種類包括：龍井、碧螺春、毛峰等。 2.黃茶（10%至20%發酵茶） 黃茶是微發酵茶，製作工藝比較獨特，主要包括殺青、揉捏、溫濕壓堆、乾燥等環節。黃茶中含有多種營養成分，如氨基酸、茶多酚、兒茶素等，具有降脂、降壓、美容養顏等功效。 種類包括：君山銀針、蒙頂黃芽和廣東大葉青。 3.白茶（20%至30%發酵茶） 白茶是微發酵茶，製作過程簡單，主要經過採摘、晾曬、殺青和乾燥等工序。白茶中含有多種生物活性成分，如茶多酚、兒茶素等，具有抗氧化、保護心血管、促進新陳代謝等功效。 種類包括：壽眉、白毫銀針、白牡丹。 4. 青茶（烏龍茶） （30%至60%發酵茶） 青茶是輕微發酵茶，製作工藝和綠茶類似，主要包括殺青、揉捏、乾燥等環節。青茶中含有多種生物活性成分，如茶多酚、兒茶素等。 種類包括：凍頂烏龍、黃金桂、安溪鐵觀音、大紅袍。 5.紅茶（80%至90%發酵茶） 紅茶是全發酵茶，製作工藝包括萎凋、揉捏、發酵、乾燥等環節。紅茶中含有茶多酚、咖啡鹼等物質，具有提神醒腦、促進消化、防治心血管疾病等功效。 種類包括：印度大吉嶺紅茶、中國的祁門紅茶。 6.黑茶（後發酵茶） 製作工藝複雜，主要包括揉捏、渥堆、拼配、乾燥等環節。黑茶中含有茶多酚、茶黃素、多醣等，具有降脂減肥、保護胃腸道、抗氧化等功效。 種類包括六堡茶、普洱茶。

▲ 茶類按照加工工藝和鮮葉的發酵程度，可以分為綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶和黑茶，各有不同特性。（iStock圖片）

綠茶適合熱性體質

既然茶葉各有特性，部分宜視乎體質來飲用，謝醫師說：「綠茶是不發酵茶，性質偏涼，適合熱性體質， 如寒性體質飲用過量， 便容易出現胃不適等胃寒症狀。」相反，體寒怕冷的人，適合飲用中度或後發酵茶，如紅茶、黑茶，因發酵比例愈高，性質亦較溫。

有一種茶是老少咸宜、不同體質也適合，謝醫師推介麥茶。「麥茶是將大麥焙煎，再磨成粉末而製成沖泡的飲料， 由於沒有咖啡因，對長者、小孩不會構成負擔。大麥味甘鹹，性微涼， 能消暑利尿去水腫，並可促進消化。」

▲ 麥茶不含咖啡因，老少咸宜。（iStock）

她提醒，由於茶葉含有咖啡因、茶鹼等成分，過量飲用可能會導致心悸、失眠、頭暈等不適症狀。對於容易失眠的人來說，晚上飲用濃度較高的茶葉可能會導致失眠加重。

春天可選花茶

以下人士亦要注意飲茶的攝取量：

孕婦 茶葉中含有大量鞣酸和咖啡因，有機會減低孕婦對鈣質、鐵質的吸收，影響胎兒的生長和發育。真要喝茶，可選擇不含咖啡因，有補腎去水腫功效的黑豆茶。 兒童 兒童的身體器官還未發育成熟，對咖啡因等成分的代謝能力較差，容易引起興奮、失眠等不適症狀。 高血壓、心臟病等患者 茶葉中的咖啡因會刺激心臟和血管，過量飲用會加重高血壓和心臟病等症狀。 胃病患者 進食後馬上喝大量的茶，會稀釋了胃酸，導致消化不良，並影響鐵質吸收。

時值春天，也有因應此時節適合的茶飲，謝醫師表示，春天由於氣溫逐漸升高，人體的新陳代謝也會加快；春天與肝氣相應，因此選擇一些具有具有芳香清新特點的花茶比較適合，如茉莉花茶、玫瑰花茶、菊花茶等，有助調暢氣機，疏肝解鬱，令人更能適應春天主生發的季節特點。

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除此以外，黃茶如君山銀針、徽州黃芽等也是一些適合春天飲用的茶。黃茶是綠茶和黑茶的中間品種，性質溫和，適合春天飲用，既有利於散發冬天積鬱在人體內的寒邪，又可促進人體陽氣生發。

記者：周美好