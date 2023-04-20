【岩洞工程】政府斥23億搬中央試驗所大樓往岩洞　騰出海景地作房屋用途

▲ （立法會文件圖片）

土木工程拓展署擬用57.8億發展安達臣道石礦場發展用地的聯用岩洞，包括搬遷工務中央試驗所往岩洞，以及在岩洞內興建政府檔案處歷史檔案中心，造價分別為約23.7億及約34.1億。

▲ （立法會文件圖片）

土木工程拓展署向立法會提交文件指出，搬遷位於九龍灣的工務中央試驗所大樓往岩洞，可釋出現址用地連同毗鄰一幅政府土地，作房屋及海濱休憩用地發展。另外，利用岩洞擴展工務中央試驗所的物料測試服務，可提升服務質素和減省人手，以應付本港工務工程需要。

▲ （google map圖片）

而在岩洞內興建政府檔案處歷史檔案中心，可提供永久貯存歷史檔案的空間，藉此解決儲存空間之不足，及應付與日俱增的歷史檔案儲存需求，同時更有效地使用土地資源。署方亦會藉此機會，在工程計劃內興建廣場公園及天台花園供公眾使用。

土木工程拓展署將會在安達臣道石礦場發展用地的大上托山體內建造岩洞，以一併興建工務中央試驗所及歷史檔案中心。

署方擬在下周二（25日）在立法會發展事務委員會會議，討論有關工程。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚