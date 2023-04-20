【DSE2023】DSE筆試明天開考 數以百計試場準備就緒

2023年DSE筆試將於明天(4月21日) 開考，首個科目為英國語文科考試。除約5萬名考生正為考試作最後衝刺外，數以百計的DSE試場亦已為開考日準備就緒。

在教育局和相關政府部門的協助下，考評局今年於新蒲崗設立「指定試場」，讓確診考生應考筆試。考評局主席容永祺先生、秘書長魏向東教授與公開考試總監麥勁生教授，早前特別到「指定試場」視察，了解考試安排。

「指定試場」為文理書院(九龍)前校舍，故試場內的佈置和安排，大致與一般學校試場相若。考生主要獲安排於禮堂應考，但會採取更嚴格的預防措施，包括所有考務人員均須穿上保護衣，答卷和考試文具須於完卷時放入密封膠袋及消毒處理等。

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容主席衷心感謝教育局與相關政府部門協助，為考生設立「指定試場」：「無論是『指定試場』，還是430多間試場學校，以及逾400個為有特殊教育需要考生而設的特別試場，均已為DSE開考作好準備。我們與社會各界均希望為考生提供最佳的考試安排，讓他們安心應考。而設立『指定試場』主要是希望即使考生不幸確診，仍有應考的機會，不致白費他們多年來為準備公開考試而付出的努力。」

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他又勉勵考生：「常言道『搏盡無悔』。各位考生只要盡力而為，自能問心無愧。在你們盡力的同時，我們亦為考生『搏盡』。無論是考評局的同事，以至所有試場學校和考務人員，均盡心竭力做好各項考試安排與預防措施，務求讓考生在合適的環境下應考。當下考生最重要是保持身心健康，專心備試，以最佳狀態於考試時發揮多年來努力學習的成果。」

除到訪「指定試場」，魏向東教授與麥勁生教授今日亦到訪香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，了解學校的開考準備工作，並感謝學校與考務人員的悉心安排。

魏教授鼓勵考生以平常心面對考試：「面對DSE難免感到一定壓力，我鼓勵考生盡量以平常心面對，保持積極樂觀的心態。大家並不是孤軍作戰，你的師長與朋友均會在身邊支持你們。」

近日天氣陰晴不定，大家記得留意天氣情況，帶備雨具出門。至於DSE在惡劣天氣下的安排，可參閱《考生手冊》第四章。

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