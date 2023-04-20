【欺詐罪】大家樂前工程師隱瞞利益衝突判授工程合約　兩項欺詐罪成

▲ 大家樂前工程師隱瞞利益衝突判授工程合約，兩項欺詐罪成。（資料圖片）

一名被廉政公署起訴的連鎖快餐店前助理工程師，今日（20日）在粉嶺裁判法院承認隱瞞自己是一間承辦商的主要股東，詐騙連鎖快餐店把兩項工程判授予該承辦商。

陳耀華，53歲，大家樂企業有限公司（大家樂企業）前助理工程師，承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

署理主任裁判官黃士翔將案件押後至5月3日判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告。被告獲准保釋。

案情透露，被告於2021年2月至12月初任職大家樂企業助理工程師，職責包括為母公司大家樂集團有限公司（大家樂集團）一個廠房的工程和維修項目，向承辦商索取報價。

根據大家樂集團僱員手冊，該集團及其子公司的僱員須避免利益衝突。如僱員在一個機構有任何權益，而該機構與大家樂集團及其子公司有業務往來，僱員必須向大家樂集團申報。

被告於2021年3月至9月期間，被指派為上述廠房兩項工程向承辦商索取報價，一項為保安更亭的更換工程，另一項則為空調系統維修工程。

被告就該有關工程各提交了3份報價單，而被告兩次均建議大家樂集團把工程判授予領冠工程有限公司（領冠）。該兩項工程最終都判授予領冠，涉及費用共約7萬元。

廉署指，接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告案發時是領冠的唯一董事和主要股東，但被告從沒向大家樂集團申報有關事宜。如大家樂集團知悉被告是領冠的董事和股東，便不會委聘領冠進行該些工程。

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責任編輯：陳麗娜