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【面目全非】恍如「死亡筆記」《燈火闌珊》電影場景盡變歷史陳跡

休閒消費 18:06 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

由張艾嘉、任達華、蔡思韵、周漢寧主演；曾憲寧導演；陳心遙監製的電影《燈火闌珊》，本來計劃在2020年六月拍攝，但當時新冠疫情正盛，製作團隊中有人受感染，劇組被迫將拍攝延後。當時拍下不少霓虹招牌，可惜很多曾是電影場景的地方，卻一間一間結業，昔日璀璨的招牌已經成為歷史陳跡，正如導演曾憲寧所言︰

我們的鏡頭好像日本動漫中的《死亡筆記》。

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其實早在2019年，團隊在安全情況下，已經開始以小組形式，在每一個夜晚走遍港九新界大街小巷，幾乎拍攝了全香港的霓虹招牌。要捕捉這些影像，《燈火闌珊》團隊就像和急速改變的城市競賽，很多招牌剛拍完，過兩天就被拆卸了。電影中拍攝的場地包括旺角的泉章居、中環蓮香樓、油麻地鷄記、佐敦翠華茶餐廳及灣仔Hong Kong cafe pub & disco等等，都相繼結業，深水埗的南昌押今年1月則被政府屋宇署發出清拆令，以致招牌不保，連土瓜灣鴻福街2號的舊樓亦已被封，成為重建的建築物。

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回看現在，這些被電影拍下來的霓虹招牌，以至重要的拍攝場地，已經面目全非。導演曾憲寧表示：「我們的鏡頭好像日本動漫中的《死亡筆記》，被我們拍過的，都好像逃不過被消滅的命運」。聽似一個笑話，卻令人無限欷歔。不幸中的小幸是，這些曾經照亮香港的老伙伴，都在《燈火闌珊》的電影世界裡永久保存了。

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