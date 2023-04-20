  • 25°C
香港時間 : 2023420日 (週四) 16:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2023】文憑試筆試明日開考　考評局視察確診考生「指定試場」安排

社會 16:06 2023/04/20

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

考評局主席容永棋（中）、秘書長魏向東（左）及公開考試總監麥勁生（右）早前到新蒲崗「指定試場」視察。（考評局網誌圖片）

涉及約5萬名考生的中學文憑試（DSE）筆試明日（21日）開考，以英國語文科打頭陣，考評局主席容永棋、秘書長魏向東及公開考試總監麥勁生，早前到供確診新冠肺炎考生應考的新蒲崗「指定試場」視察，了解考試安排。

「指定試場」為文理書院（九龍）前校舍，試場內佈置和安排，大致與一般學校試場相若。考生主要獲安排於禮堂應考，但會採取更嚴格的預防措施，包括所有考務人員均須穿上保護衣，答卷和考試文具須於完卷時放入密封膠袋及消毒處理等。

    點擊圖片放大
    +2

魏向東與麥勁生今日（20日）亦到訪香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，了解學校的開考準備工作。

容永棋表示，無論是「指定試場」、全港430多間試場學校，以及逾400個為有特殊教育需要（SEN）考生而設的特別試場，均已為DSE開考作好準備。他亦感謝教育局與相關政府部門協助，為考生設立「指定試場」。

他勉勵考生道：「常言道『搏盡無悔』。各位考生只要盡力而為，自能問心無愧。在你們盡力的同時，我們亦為考生『搏盡』。無論是考評局的同事，以至所有試場學校和考務人員，均盡心竭力做好各項考試安排與預防措施，務求讓考生在合適的環境下應考。當下考生最重要是保持身心健康，專心備試，以最佳狀態於考試時發揮多年來努力學習的成果。」魏向東亦鼓勵考生以平常心面對考試。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

DSE 新冠肺炎 特殊教育 黃棣珊紀念中學 學校 新蒲崗 中學 教育局 SEN

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜
17:14 2023/04/18
【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜