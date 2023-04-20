【DSE2023】文憑試筆試明日開考　考評局視察確診考生「指定試場」安排

▲ 考評局主席容永棋（中）、秘書長魏向東（左）及公開考試總監麥勁生（右）早前到新蒲崗「指定試場」視察。（考評局網誌圖片）

涉及約5萬名考生的中學文憑試（DSE）筆試明日（21日）開考，以英國語文科打頭陣，考評局主席容永棋、秘書長魏向東及公開考試總監麥勁生，早前到供確診新冠肺炎考生應考的新蒲崗「指定試場」視察，了解考試安排。

「指定試場」為文理書院（九龍）前校舍，試場內佈置和安排，大致與一般學校試場相若。考生主要獲安排於禮堂應考，但會採取更嚴格的預防措施，包括所有考務人員均須穿上保護衣，答卷和考試文具須於完卷時放入密封膠袋及消毒處理等。

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魏向東與麥勁生今日（20日）亦到訪香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學，了解學校的開考準備工作。

容永棋表示，無論是「指定試場」、全港430多間試場學校，以及逾400個為有特殊教育需要（SEN）考生而設的特別試場，均已為DSE開考作好準備。他亦感謝教育局與相關政府部門協助，為考生設立「指定試場」。

他勉勵考生道：「常言道『搏盡無悔』。各位考生只要盡力而為，自能問心無愧。在你們盡力的同時，我們亦為考生『搏盡』。無論是考評局的同事，以至所有試場學校和考務人員，均盡心竭力做好各項考試安排與預防措施，務求讓考生在合適的環境下應考。當下考生最重要是保持身心健康，專心備試，以最佳狀態於考試時發揮多年來努力學習的成果。」魏向東亦鼓勵考生以平常心面對考試。

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責任編輯：馮琪雅