【幼稚園功課】K3勞作家長代勞出盡法寶　5歲小孩竟做出專業級作品

▲ 幼稚園勞作由家長代勞，5歲小孩竟做出專業級作品。（《反起跑線聯盟》劇照）

「姑姐，快嚟救命呀！」五歲姪兒求救，唸美術的姑姐立即趕到。

「點呀，今次題目係乜嘢？幾時要交？」姑姐十足像個隨傳隨到的熟手女工。

這個年頭，孩子讀書真不簡單，姪兒不過是唸幼稚園高班，學校要求學生交來的功課卻是難度極之高的。上趟過年時，學校要求學生交來有關農曆新年的習作，結果就讓曾經是美術系高材生的姑姐老貓燒鬚呢！

是這樣的，姑姐當時以為即使是由她代勞，孩子出貓也不能太着迹吧！於是，她花了時間和耐性，教曉小姪兒摺了多朵水仙花，然後由她一手一腳創造了一盤水仙花，看上去幾可亂真呢，美極了！姑姐很有信心，姪兒這個習作一定能取得高分。

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結果，姪兒的水仙花只是陳列於課室的一角。「有得貼堂咪叻叻囉！」姑姐大喜。誰知嫂嫂歎了一口氣：「唉，阿仔同學啲習作係放喺學校大禮堂㗎！」姑姐不服氣：「唓！咁佢哋做啲乜咁巴閉呀？」嫂嫂幽幽地回答：「有人做糖果全盒。」姑姐不屑，全盒又有幾特別啫？「人家嘅全盒係三米乘三米，巨型到要用鋼綫吊喺半空㗎！仲有人做舞龍舞獅、大棵桃花……」

姑姐大惑不解，喂喂喂！家陣是幼稚園高班的習作而已，如此大龍鳳又怎可能是五歲小孩的作品？相信就連小孩的爸媽也沒能力做，有可能是Production House的作品呢！

「姑姐，今次嘅題目係『我愛運動』！」

姑姐今回立誓要幫姪兒絕地反擊，她花了兩日兩夜，創造了一個跟姪兒一般高的足球小將，那個踢球動作真有動感！

呈交習作那天，學校門外停了多部中型貨車，其中有幾人托出了3D足球場，有球員也有觀眾的，蔚為奇觀啊！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「幼稚園習作」。

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