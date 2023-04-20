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【文彬逝世】媽媽生日前夕離世　ASTRO成員文彬生前寵妹曾兄妹同台演出

娛樂 16:35 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

韓國男團ASTRO成員文彬於媽媽生日前夕離世。

韓國男團ASTRO成員文彬昨天（19日）被韓媒揭露陳屍家中，終年25歲。

據悉，文彬於其媽媽生日前夕離世，白頭人送黑頭人令人大感婉惜。生前非常寵妹的文彬曾與妹妹於同一舞台上演出，兄妹感情甚好。

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文彬的最後帖文

根據當地傳媒報道，文彬的經理人於文彬家中發現他倒地身亡。而據當地警方表示，初步排除他殺可能，而為了調查確實死因，正跟家人討論是否要驗屍。

文彬生前的貼文也被挖出，其個人IG貼文停留在3月31日，並為保養品宣傳帖文。

（IG圖片）

不過有當地網友發現，文彬於4月11日在ASTRO官方Twitter的最後貼文曾貼出一張白色蒲公英照片，寫下「AROHA（粉絲名），這是蒲公英花籽！蒲公英花籽啊～乘著風遠播吧！」更在下方留言寫著，「請告訴我珍惜的人們春天到了，輕輕搔癢他們。」

蒲公英的花語有離別之意，隨即引發各界聯想。文彬的粉絲紛紛留言：「請像蒲公英花籽一樣自由地翩翩飛舞」、「永遠想念你！」、「愛你！希望你在遠方也快樂。」

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月初曾身體不適

文彬原本於4月初飛往泰國出席「2023 FAN CON: DIFFUSION IN BANGKOK」活動，不過在抵達機場之後，出現頭暈的症狀，而新冠肺炎檢測結果為陰性，他需要在休息過後再調整行程前往泰國。

聲明曾提到：「因緊急狀況造成機上乘客以及機組人員不便，真心感到抱歉，往後也會盡力照顧藝人的健康」，沒想到文彬的經紀人於昨晚發現他陳屍在家中，尚未知道跟月初的不適是否有關。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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