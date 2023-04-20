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【打擊禁藥】一款瘦身產品含禁藥「西布曲明」　39歲女涉非法售賣被捕

社會 16:10 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

一款瘦身產品含禁藥「西布曲明」，39歲女子涉非法售賣被捕。（衞生署提供）

一款名爲「Bellissimo Instant Premix Coffee & Chocolate Drinks」的瘦身產品，被發現含有未標示並已禁用的西藥成分。衞生署今日（20日）就有人銷售採取行動，一名39歲女子因涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。

署方早前根據情報，透過一互聯網網站購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」。衞生署正繼續調查。

「西布曲明」曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

發言人補充，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。衞生署藥物辦公室網頁備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料，供市民參閱。

署方呼籲，市民如擁有上述瘦身產品，可於辦公時間內將有關產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室衞生署藥物辦公室銷毀。

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責任編輯：陳麗娜

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