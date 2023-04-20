【綠帽疑雲】 人夫獲熱心鄰居貼心提醒有古怪 出門上班數分鐘太太即外出真相原來係咁

▲ 有八卦嘅鄰居，知啲唔知啲去揣測，真係唯恐天下不亂。

好鄰居應該守望相助，不過遇到過份八卦的鄰居就真係唯恐天下不亂！有台男日前上網發文，指屋企對面住了一對夫婦，有一日在搭電梯遇到他們，女鄰居向他透露，「你太太每天都在你出去幾分鐘就出去了..」，暗示台男被派帽，所以貼心提醒。不過台男自爆真相後，網民爆笑指他的熱心鄰居是鄰里監視器代表，「我的鄰居也很熱心，她說她看我們的鞋子就知道我們出去了。」。

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該名台男日前在facebook群組「匿名3公社」發文，指自己每天早上跟太太出門上班，但兩人習慣前後腳出門，台男會先出門到停車場攞車，2至3分鐘後太太才出門，走到地面社區沒紅線的地方上他的車子，

太太覺得這樣才有『出門上班』的感覺！

有一日，台男在𨋢內遇到對面單位的鄰居夫婦，台男與男鄰居關係向來不錯，當時女鄰居突然向她重複說：「你（台男）太太每天都在你出去幾分鐘就出去了」，暗示他被派帽。台男知道原因，不願多加解釋，只簡單地回應「好…好…我知道了…」，並在帖文末表示「有個關心你的鄰居…真好！…」。

貼文一出，即引來不網民的共鳴，有網民認為台男的鄰居唯恐天下不亂，「到底有多想看人家夫妻吵架啦」、「這種專門注意別人家誰去那，又什麼時後返家的調查局，好討厭！」、「改天就會很熱心又擔憂地告知，你老婆離開社區後上了一輛車~～～」、「我的鄰居也很熱心，她說她看我們的鞋子就知道我們出去了」，也有網民笑他的鄰居是鄰里監視器代表，而台男則指鄰居只是看到太太「離開家進電梯」這段，但有句成語『守望相助』，就是講這樣的狀況。

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責任編輯︰王明芳