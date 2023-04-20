【輸入外勞】商界︰人手不足宏圖大計淪空談　議員︰不是願輸入就一定多人來

▲ 孫玉菡指，估計2027年本港整體人手短缺達到17萬人。（林宇翔攝）

立法會今日在記名投票下，大比數通過輸入外勞的無約束力議員議案，勞工及福利局局長孫玉菡在開場發言指，本港勞動人口下降急速，去年第四季僅346萬人，較兩年前大幅減少超過10萬人，且是在相當多年長勞動力進入勞動市場，整體淨跌幅才可控制在10萬人左右，強調政府會在保障本地就業優先的大前提下，容許適度有規範增加輸入勞工。

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孫玉菡表示，政府在上一輪人力資源推算時，估計2027年本港整體人手短缺達到17萬人，惟新冠病毒加上全球紛搶人才，令面對的情況更加嚴峻，本地勞動人口的下降較推算的跌勢更為急速。新一輪人力資源推算今年中展開，料明年第三季完成。

邵家輝︰旅遊、零售業人手短缺以萬計

▲ 邵家輝建議，政府可參考澳門，讓大灣區居民來港上班。（林宇翔攝）

會上議員各抒己見，動議議案的自由黨邵家輝表示，收到包括旅遊業、零售界等反映欠缺數以萬計的人手，又指出，稅局過去一年減少派發37萬張稅表、本港超過65歲以上人口達20%，反映人手短缺源於移民潮及人口老化，建議政府參考澳門，讓大灣區居民來港上班，即日來回

商界議員林健鋒預計，本港未來會有排山倒海的大型基建工程，政府與私人發展商經常鬥搶工人，如果情況惡化，再多宏圖大計亦只會淪為空談，支持港府借鏡澳門和新加坡經驗，輸入外勞，亦贊成議案提出的參照澳門即日往返模式輸入外勞。

黃國引述工友︰未見大幅加薪搶人情況

▲ 黃國引述工友指，未見大幅加薪搶人情況。（林宇翔攝）

工聯會則認為，想吸引更多人出來打工，就要真正提升薪酬待遇，改善工作條件，工聯會理事長黃國引述工友指，未見出現大幅度加人工搶人留人的情況。

周小松︰不反對政府檢視如何提升審批效率

勞聯周小松強調，從來都不會一刀切反對輸入外勞，認為只要經過準確評估，確定需要輸入外勞，完全可以循現行機制「補充勞工計劃」處理，強調勞顧會審批每宗輸入外勞個案的時間僅一到兩個星期，他不反對政府檢視如何提升計劃審批效率，但若繞過現有機制，另闢途徑擴大輸入基層工種，只恐怕計劃缺乏監管、容易被濫用。

不過，無論是資方還是勞方，都指出，政策部分政策阻礙市民加入勞工市場，例如公屋入息及資產限額。

張宇人︰僱主出高薪亦未能吸引本地勞工

飲食界張宇人指，現時就算老闆願意出更高人工都吸引不到人來工作，因為人工高會令入息上限超標而影響輪候公屋，所以這類人情願放棄工作機會。「我敢講，如果容許飲食業用現金請人，即開工，即領工資，反而可能會吸引很多人投身。」

梁美芬︰內地一登廣告即收大量應徵信

經民聯立法會議員梁美芬則以用家角度，強調本港難請人，而且沒選擇，縱使自己在香港登廣告，希望聘請本地勞工，但仍然請不到人，而且沒選擇，因此自己在內地登廣告招人，即收大量應徵信，從行政到技術人員，都可以選擇，認為輸入外勞是「迫在眉睫、刻不容緩」。

陳沛良︰不是香港願輸入就一定好多人來

選委界立法會議員陳沛良則指出，不是香港願意輸入外勞，就一定有好多人願意來做，希望大家思考下，香港有何優勢可吸引外勞來港工作，他又認為，輸入外勞不需要特別劃分外勞來自何處，既可考慮輸入大灣區人流，亦可考慮吸引其他地方的勞動力。

原議案及4項修正案均在大比數支持下，獲得通過，其中原議案獲65人支持，9人反對，4人棄權。

孫玉菡在總結發言時表示，就政府而言，人力政策清晰，即以本地人才為主，在有需要的時候，引入外來人才。談到勞動力參與率，孫玉菡則以「扭毛巾」比喻，指政府希望盡可能扭最多水，確保有足夠的人力，但不同地區的參與率，難以直接比較，正如兩地之間溫度和濕度不同，所以並非短期內可大幅改變勞動人口參與率。政府會充分考慮各持份者的意見，從而擬定合適的解決方案，以舒緩人力不足的問題。

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責任編輯：趙居逸