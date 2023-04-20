【打擊騙案】涉假冒電訊商騙取信用卡資料　警拘3人檢150萬名牌袋等

▲ （曾秋文攝）

警方拘捕3人涉嫌「以欺騙手段奪得財產」，邊界警區重案組主管黃潤彤高級督察表示，在今年4月初接獲市民舉報，指收到冒充電訊商的短訊，內容指受害人在電訊商的會員積分快將到期，並要求受害人輸入信用卡資料到偽造網站以延長積分，受害人信以為真，將信用卡資料輸入騙徒提供的網站後，同日收到銀行通知信用卡資料被人盜用網上購物。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

警方調查後鎖定一個詐騙集團骨幹成員，在過去兩日搜查全港多處地方，在上環和錦田拘捕2男1女，報稱任職司機，美容師和地產代理，相信他們在集團中扮演「車手」購物及變賣贓物等角色。行動中警方搜出約值150萬元的證物，包括名牌手袋、服裝用品、名牌收納箱和2部名車等，行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文