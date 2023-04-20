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【打擊騙案】涉假冒電訊商騙取信用卡資料　警拘3人檢150萬名牌袋等

社會 16:42 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

（曾秋文攝）

警方拘捕3人涉嫌「以欺騙手段奪得財產」，邊界警區重案組主管黃潤彤高級督察表示，在今年4月初接獲市民舉報，指收到冒充電訊商的短訊，內容指受害人在電訊商的會員積分快將到期，並要求受害人輸入信用卡資料到偽造網站以延長積分，受害人信以為真，將信用卡資料輸入騙徒提供的網站後，同日收到銀行通知信用卡資料被人盜用網上購物。

    點擊圖片放大
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警方調查後鎖定一個詐騙集團骨幹成員，在過去兩日搜查全港多處地方，在上環和錦田拘捕2男1女，報稱任職司機，美容師和地產代理，相信他們在集團中扮演「車手」購物及變賣贓物等角色。行動中警方搜出約值150萬元的證物，包括名牌手袋、服裝用品、名牌收納箱和2部名車等，行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文

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