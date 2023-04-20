【國光女神】梁云菲發文呼籲勿再散播影片　堅強表示：我並沒有犯錯

金剛前度女友「國光女神」梁云菲，早前因私人性愛影片流出成熱話，事件發生約2日，梁云菲在今日（4月20日）於個人IG發文回應事件。

她帖上一張太陽的圖片，圖中寫：「成為自己的光 即便處於陰 用力讓自己發光 然後消失殆盡也就沒有遺憾了」

梁云菲提醒勿再散播影片

至於梁云菲寫的長文首先稱：「我差點就被擊倒了，就差那麽一絲一毫。這幾天相當煎熬也很無助，很感激在我身邊支撐著我的人，也收到很多暖心的鼓勵與打氣，謝謝大家。」

然後，梁云菲透露有關的私人影片於數年前拍攝，並交代當時她是單身：「我不曉得爲什麼會外流，但既然發生，我選擇去面對。影片是幾年前的事情，那時短髮也單身。」

同時表示：「我並沒有犯錯，但很心疼男朋友與身邊愛我的人。」同時表示：「希望大家都能選擇善良、正直，在這殘暴的世界能夠溫柔以待。」

最後她更提醒：「請勿再散播影片，持有以及散播都已觸法，我會對這一切蒐證與採取法律行動。」

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梁云菲IG發文全文：

我差點就被擊倒了，

就差那麽一絲一毫。 這幾天相當煎熬也很無助，

很感激在我身邊支撐著我的人，

也收到很多暖心的鼓勵與打氣，

謝謝大家。 我不曉得爲甚麼會外流，

但既然發生，我選擇去面對。

影片是幾年前的事情，

那時短髮也單身。 事情也並非鏡週刊所編製的故事，

我不明白爲甚麼會有這種抹黑與陷害，

落井下石與看好戲的人，

我也不曉得這樣去傷害一個女孩子，

是能從中獲得甚麼？ 而去把影片散播在網路上的人，

我知道你一定很關注我，

想看我跌得狗吃屎的難堪模樣，

但很抱歉，我很堅強。 我並沒有犯錯，

但很心疼男朋友與身邊愛我的人，

他們一起陪我承擔了這整件事情，

不過也是因爲這件事情，

我才發現自己已經不是一個人了。 真的發生嚴重的大事，

承擔的都會是自己與愛自己的人，

我們的生命，

沒辦法只爲了自己而活，

因爲只要有愛就會有牽絆，

而愛則是驅使我們能邁向更好的動力。 希望大家都能選擇善良、正直，

在這殘暴的世界能夠溫柔以待。 請勿再散播影片，

持有以及散播都已觸法，

我會對這一切蒐證與採取法律行動。 再次謝謝所有關心。

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