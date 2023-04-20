【中年好聲音】PK賽淘汰鄧家豪慘吞0燈　李佳難忍淚水：好像做了好衰的事

▲ 《中年好聲音》的PK賽中，李佳坦言對淘汰鄧家豪有歉意，好像做了好衰的事。

鄭秀文獲得金像獎最佳女主角，提到夢想是留給永不放棄及堅持的人。追夢從來不是年輕人的權利，任何有夢想的人，只要不放棄都可以持續爭取。

TVB《中年好聲音》的李佳，年輕時不斷追逐唱歌夢，婚後雖然移居英國，但這夢一直沒有消減只是隱藏，直至在香港再次得到肯定，重出江湖參加《中年好聲音》，又再燃起她歌手的夢。

能夠今天在《中年好聲音》有這樣水準穩定的演出，其實不是一朝一夕的事。早於2000年，李佳就有「小鄧麗君」的稱號，但在今天的表演卻完全找不到鄧麗君的影子。「我第一份工是在火鍋店打工，大概收$80-$100 45分鐘，之後有去過浴場及酒吧唱歌。」

當時的李佳只懂唱3首英文歌，有酒吧邀約唱歌，但條件是要識唱英文歌，她就大膽地說懂。「那個年代沒有像今天容易拿到歌譜及歌詞，要自己聽著歌來抄，結果我苦練了200首歌，開始在酒吧唱英文歌。」

後來她轉職到Steak House唱歌，樂隊都是外國人，來自巴西，她有機會唱一些帶Jazz風味的南美音樂——Bossa Nova。「我很鍾意，雖然唱Jazz還有些鄧麗君feel，但努力改進。」

▲ 2006年元旦，李佳與他的樂隊合照。（圖片：被訪者提供）

2005年，她更有機會在上海四季酒店37樓的爵士37酒吧獻唱。「有一段小插曲是我來香港探阿媽，見過黎小田。她說黎小田有幫我彈琴，說我唱得好，叫我留在香港發展。但當時我不知道他咁出名，而我又要回上海四季酒店履行合約，因此沒有留下來，與香港的音樂緣份就此斷了，是有點遺憾。」

不過，李佳在四季酒店也有奇遇，被邀請赴哥倫比亞唱拉丁風格的Salsa歌曲。「他們想贊助中國人唱Salsa，由零開始出唱片、做音樂，雖然工資少，但很開心能夠代表中國人唱拉丁，融入南美洲的音樂文化。」結果她去了哥倫比亞超過一個月，巡迴演出之餘，又接受電視台及電台訪問。」但從哥倫比亞回來後，這個計劃後來又無疾而終。「我一直有一個夢想，就是將整個拉丁樂隊帶回香港，做一次演唱會，但樂器、樂手與Pop Music都不同，要好純正拉丁不容易。」

比賽夢又再燃起

做職業歌手前，其實李佳沒有停止過參加比賽。「我14歲就想參加北京的歌唱比賽，但要16歲才可以，不能破例。」之後她曾經參加全國的歌唱比賽，入到前60名，可惜她後來發現比賽不公平，就退出了，之後對比賽失去信心，沒有再參加了。

▲ 李佳在20歲參加歌唱比賽時候的風采。（圖片：被訪者提供）

今次參加《中年好聲音》緣於數年前的一次被肯定。「2015年，我以前樂隊推薦我給一隊Band在中國會作一次表演，但我對她說：『我移民後，六、七年無唱歌，又無晚裝，唔得㗎！』但他們說鼓手推薦一定是好歌手。結果我只是穿了一件casual的紅色棉質裙就去唱了，其實不太禮貌，但歌藝卻被客人讚賞，於是我唱歌的信心回來了，因為在英國做家庭主婦多年，而沒有自信心了。」

話說李佳的丈夫是土耳其籍，但就在英國出生。2009年，他們已移民去了英國，買了屋，兩個小朋友分別是兩歲及六歲都開始落地生根，但李佳的歌手夢一直沒有消失。「中國有很多歌唱比賽的節目，如《我是歌手》我一直不敢看，因為會好有感觸，如果我在一定會參加；而每一年返上海探親，我也不敢去以前表演過的地方，因為有一次去完飲醉酒喊，心裏面的想法就出來，我好明白我還好鍾意唱歌。」

她不經意與丈夫Sunny談起想回香港發展，誰知他竟然上心，找到一份工作在香港有分公司，一等3個月試用期完了，就申請來香港工作。「他的公司無任何資助，我們回到香港要由零開始。」

▲ 李佳一早已認識顏志恒，所以他也有上過她的直播節目。（圖片：被訪者Facebook）

做老師找到自己另類價值

2019年9月她與拍檔開設MirandaLee’s Studio唱歌學校，但裝修的時候已出現社會運動，到了疫情開始時，拍檔就退股了。「一分錢都未賺，就要將錢歸還給她，幸好我有一班學生支持，好忠心；而媽媽也是我精神上及經濟上的支援，不是她交唔到租。因為當時就算每月教班，也未夠錢交租，好大壓力。」

疫情期間，她有每月進行直播唱歌，大約維持了兩年時間。「我做直播是不收錢的，因為如果不以這形式，就會被人忘記消失了。」她有叫學生來唱，而《中年好聲音》的顏志恒是她的朋友，也有來參與直播。「我希望保持大家愛音樂、愛唱歌的熱誠，說這是正能量也好，因為老師也堅持positive。」

因著李佳參加了《中年好聲音》，知名度提高了，而且愈戰愈勇。「日日都有幾個電話說想跟我學唱歌，試過有一日有二、三十個。」苦盡甘來，李佳終於撥開雲霧見青天。「我一直都想做歌手，但做老師讓我找到自己另一個價值，見到學生成長進步，得到讚賞，更加開心，令我很享受做老師。」

▲ 李佳得知要邀請一位已淘汰的選手回來合唱，她腦海中只有一個名字——鄧家豪。（圖片：被訪者Facebook）

不為高分只想給淘汰對手演出機會

比賽不是你贏就是我輸，在《中年好聲音》的淘汰賽中，李佳對於PK對手終生難忘。「我從來無做過這類事，揀一個對手上來將他淘汰，那人機會從此就沒了，好像做了好衰的事，心裏不是太舒服。」

李佳不是太認識鄧家豪，只是前一晚吃過飯，知道名字而已。「最後他０燈被淘汰，我入到後台忍唔住喊，好難過，覺得對他不公平；但那一刻心情很矛盾，不是我贏，那輸了我便要走了。」

李佳說鄧家豪之後見到她的演出，也有私訊給她。「他讚我唱得好好，希望有機會可以合唱。我說我們一定有機會，因此《中年好聲音》要找被淘汰選手合唱時，我就想起他。」鄧家豪也很驚訝，因為通常參賽者都找10強、12強的被淘汰選手，而鄧家豪50強就被PK了。

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「他其實音準、拍子都不差，只是差那4個月的舞台歷練，如何面對燈光、觀眾、評審，會感到陌生，需要努力。我說不用緊張，那天盡力展現自己就成了。」李佳指鄧家豪對於《朋友別哭》這首歌不是太熟悉，第一次練習，她就逐句和他分析，並且坦白告訴他這次邀他合唱的用意。

「其實到了綵排，他都未在狀態，導演也很驚，但我不太擔心，因為我排名的分數不差，所以我非常淡定。我不是想拿高分，我只是希望讓他站在舞台上，再一次展現自己。」結果不負所望，鄧家豪臨場表演也不錯，成績理想（88分）。「好開心可以一起合唱，好似老天給我一個機會，彌補我心中的歉意。」李佳說。

記者：何小雲