【法言人】A0游嘉欣為孔德賢留下「愛的疤痕」　清純樣被看好做「鍾嘉欣2.0」【多圖】

▲ 游游要加油！

TVB熱播中的劇集《法言人》，兩位近期上位中的年青演員游嘉欣（游游）及孔德賢（Danny），今晚（4月20日）一集會以個案主角身份現身，飾演「女尊男卑」的苦命小情人。

因工作關係失去了一隻腳的Danny，在六年前與尚未成年的游游發生關係被告上法庭。

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挑戰喊戲 留下「愛的疤痕」

是次游游面對的最大挑戰，絕對是連場喊戲，對此她說：「基本上每場都係傷感嘅戲，嗰時我都緊張咗好耐，跟住我拍完之後覺得自己做得唔夠好，睇番playback時忍唔住喊咗，當時個導演好好，收貨之餘仲叫我唔好咁大壓力。」游游續指拍攝時碰巧林夏薇路過並給了游游一些意見，令游游大表感動。

談到拍攝難忘事，游游笑指是留下「愛的疤痕」：「因為劇情講我同被告欄入面嘅孔德賢難捨難離，咁我哋就隔住塊膠片係咁捉住對方隻手，我隻手喺上面係咁磨到塊片磨到損咗，仲要坐低時望到隻手爆血先發現。」

▲ 齋睇游游個喊戲，都已經好感動。

自責弄傷游游

Danny則自責弄傷游游真兇：「我哋互相拉扯嘅時候，我刮損咗游游隻手，搞到佢留低咗疤痕，我真係好唔好意思。」

Danny又指很開心與相識多年的游游首度正式合作便默契十足，談到角色難度，Danny坦言並非飾演傷殘人士，反而是如何投入角色心態：「單元角色比起平時嘅角色，因為得好少場口去交代一個故事，變咗每個場口都非常重要，要每一吓都好投入。」

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看好做「鍾嘉欣2.0」

畢業於香港城市大學管理系的游嘉欣，在大學一年級時被TVB的PA邀請面試電競直播主持，其後成功入行後加入《#後生仔傾吓偈》。

2020年憑劇集《香港愛情故事》飾演羅天宇妹妹Kelly而為人認識，首次拍劇已獲讚演技自然不造作，憑清純樣子成功入屋，被看好做「鍾嘉欣2.0」。

▲ 樣子甜美。

自認「A0」 上位小花

她曾在《代溝關注組》自認「A0」，又不諱言公開自己住公屋，爽朗性格，吸納大批粉絲支持。

及後，她與林正峰合演《青年心城之撐起青春》擔正主角，還有演出《青春不要臉》、《你好，我的大夫》、《羅密歐與祝英台》及《非常檢控觀》等劇，入行短短數年已成TVB成捧小花之一，前途無可限量。

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