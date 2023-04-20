【離奇命案】港移加女醫生遭捆綁手腳從高處拋下慘死　疑兇隨後墮樓亡

▲ 死者謝淑華（音譯，Joanne Suk-Wah Tse）。

加拿大亞伯達省卡加利(Calgary)上周六(15日)發生一宗懷疑謀殺案，一名香港移民女醫生被人捆綁手腳，從高處拋下樓死亡，疑兇其後自殺。當地警方證實，案件是一宗家庭謀殺及自殺案，目前正調查行兇動機。

據報女死者是69歲的醫生謝淑華（音譯，Joanne Suk-Wah Tse），死於謀殺，懷疑自殺男子則是61歲唐德林（音譯，De Lin Tang）。事發於上周六晚上約7時10分，當地警方接報有人發現一名女子屍體，其手腳被捆綁，警方及救護人員在到場後，再有一名男子從一間公寓高層露台跳樓身亡。警方相信，有人將謝淑華扔出或推下樓後自殺，並指2人認識不久，未能確認雙方關係，正追查更多線索。

報道指，有來自香港的夫婦到帶同鮮花到謝的診所悼念，感謝她及時發現妻子的胃腫塊以作出治療，否則會惡化成癌症；亦有病人大讚謝淑華是位好醫生，並指謝最近離婚，育有2兒，一個住在卡加利，一個住在香港。

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責任編輯：蘇文軒