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【新生代男神】「積先生」魏浚笙貼街招尋初心　Jeffrey創意方式推新歌迎25歲

娛樂 17:56 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

魏浚笙（Jeffrey）推出新歌《遺忘了初心的我們》。

即將踏入25歲的魏浚笙（Jeffrey）以創意街招吸引關注，宣傳推出第二首個人單曲《遺忘了初心的我們》令一眾「咖啡豆」（Jeffrey粉絲名）十分期待。

去年以獨立歌手身份勇闖樂壇的魏浚笙自資6位數推出首支個人單曲《第一個迷》，Jeffrey更是2023年第一位樂壇新人。

【I SWIM】魏浚笙螢幕初吻獻給女神袁澧林　Jeffrey女友大方轉發：太可愛！

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創意街招「急尋初心」

近日，香港街頭出現了一張別出心裁的街招，並火速在網絡上引起熱烈討論。

街招以「急尋初心」為題，來自一位名叫「積先生」的人因為生活的變遷，逐漸失去了自己的初心，並誠心誠意地希望有人可以幫忙找回那份寶貴的初心。

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Jeffrey明出新歌

這種尋找初心的主題，與Jeffrey的新歌《遺忘了初心的我們》不謀而合！

原來街招中的「積先生」就是Jeffrey 本人，Jeffrey 希望這個有趣的方法去喚醒大家的初心，不要把她遺忘！

Jeffrey的新歌《遺忘了初心的我們》將於明天（21日）面世，新歌由KW朱敏希及Y.Siu作曲，並由黃偉文填詞，歌曲MV將於4月23日首播。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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