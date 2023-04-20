【新生代男神】「積先生」魏浚笙貼街招尋初心　Jeffrey創意方式推新歌迎25歲

▲ 魏浚笙（Jeffrey）推出新歌《遺忘了初心的我們》。

即將踏入25歲的魏浚笙（Jeffrey）以創意街招吸引關注，宣傳推出第二首個人單曲《遺忘了初心的我們》令一眾「咖啡豆」（Jeffrey粉絲名）十分期待。

去年以獨立歌手身份勇闖樂壇的魏浚笙自資6位數推出首支個人單曲《第一個迷》，Jeffrey更是2023年第一位樂壇新人。

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創意街招「急尋初心」

近日，香港街頭出現了一張別出心裁的街招，並火速在網絡上引起熱烈討論。

街招以「急尋初心」為題，來自一位名叫「積先生」的人因為生活的變遷，逐漸失去了自己的初心，並誠心誠意地希望有人可以幫忙找回那份寶貴的初心。

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Jeffrey明出新歌

這種尋找初心的主題，與Jeffrey的新歌《遺忘了初心的我們》不謀而合！

原來街招中的「積先生」就是Jeffrey 本人，Jeffrey 希望這個有趣的方法去喚醒大家的初心，不要把她遺忘！

Jeffrey的新歌《遺忘了初心的我們》將於明天（21日）面世，新歌由KW朱敏希及Y.Siu作曲，並由黃偉文填詞，歌曲MV將於4月23日首播。

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