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【公屋供應】申訴專員公署主動調查房委、房協　審研打擊濫用公屋資源的工作

社會 17:05 2023/04/20

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（政府新聞處圖片）

申訴專員趙慧賢今日（20日）宣布展開主動調查，審研房委會、房屋署和房協打擊濫用公屋資源的工作。

趙慧賢表示，房委會和房協均有制定措施防止公屋被濫用，根據兩個機構的資料，較常見的濫用公屋行為包括丟空單位、虛報資料、分租或轉租單位、將單位用作非住宅用途及在單位內進行不法活動。

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趙慧賢表示，市民對公屋的需求殷切，濫用公屋的行為不但浪費寶貴的公共房屋資源，也影響到正在輪候公屋的家庭未能及早入住公屋。房屋署和房協有必要制訂切實的機制和措施，以有效地偵測並遏止濫用公屋單位的行為，保障公屋資源獲得公平分配及合理運用。

申訴專員公署決定展開主動調查，審研房委會、房屋署和房協打擊濫用公屋資源的工作，包括對租戶住用情況的監察、對租戶入息和資產申報的審查、跟進懷疑濫用公屋個案的機制和措施和因租戶濫用公屋而收回單位的程序，並在有需要時提出改善建議。

申訴專員歡迎市民以書面提出意見，有意見可於今年5月20日或之前把意見送達申訴專員公署：
 
地址：香港干諾道中168-200號
信德中心招商局大廈30樓
傳真：2882 8149
電郵：complaints@ombudsman.hk

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責任編輯：陳梓蔚

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