【公共交通】張欣宇倡以受影響人數衡量港鐵表現　葉劉籲勿盲反加價

▲ 張欣宇不滿政府拒絕提供港鐵站載客數據。（資料圖片）

立法會議員今日舉手投票通過有關提升公共交通工具服務表現的議員議案。會上多位議員關注港鐵公司嚴重事故頻發，又關注港鐵管理層問責機制。

動議議案的新界北議員張欣宇認為，現時缺乏監察公共交通服務表現的指標，不滿政府拒絕提供港鐵站載客數據，以及發生事故後公開調查報告的時間限制，建議政府以受影響人數評核港鐵表現。

▲ 葉劉淑儀呼籲不要盲目反對公共交通工具公司加價。（資料圖片）

新民黨主席葉劉淑儀則呼籲不要盲目反對公共交通工具公司加價，指其他公司在港鐵不斷擴充的情況下，經營困難，她以天星小輪為例，稱如果政府不批准其加價，有機會令本港失去具標誌性的交通工具。

▲ 署理運輸及物流局局長廖振新表示，運輸署會要求港鐵公司解釋並提交改善措施及跟進行動。（資料圖片）

署理運輸及物流局局長廖振新表示，如港鐵公司未能達到《營運協議》中指標，運輸署會要求港鐵公司解釋並提交改善措施及跟進行動。對於去年年尾發生的兩宗嚴重事故，廖指，港鐵正全面檢討資產管理及維修保養制度，政府亦成立了獨立監督小組密切監督整個檢討工作；亦會監督港鐵就鐵路系統內不同領域潛在風險的全面評估工作，確保港鐵的維修保養以至營運管理工作，與時並進，包括制定適當的檢查及維修保養措施，尤其是加強預防性的維修工作及科技應用。

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他續指，港鐵董事局會在每年向管理層發放與表現掛鈎的薪酬時，考慮公司整體表現，包括服務表現以至嚴重事故的情況。政府早前已致函董事局主席，要求在評估港鐵高層管理人員的年度績效表現及薪酬時，認真考慮包括提供安全可靠鐵路服務、達到公眾期望等所有因素。

多位議員建議盡快實現高鐵「地鐵化」，政府指，港鐵公司與內地相關鐵路單位已成立專責小組跟進有關工作，會與港鐵緊密溝通，並與內地相關單位研究及磋商，以推展有關方案，進一步提升高鐵服務的靈活性，促進兩地人員高效流動。

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責任編輯：關景騰