【KO失眠】上班族久坐肌肉繃緊難入睡　醫生推薦1個秒睡動作

▲ 上班族久坐肌肉繃緊難入睡，醫生推薦一個秒睡動作。

失眠是都市人常見的問題，台灣有醫生最近分享，要改善失眠，都可以靠睡前一個動作來解決，而醫生更表示，自己睡不著時都是用這招，只要簡單數個步驟就可擺脫失煩惱。

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台灣骨科醫生陳鈺泓在其Facebook專頁分享，有時明明很累，躺在床上卻會偏偏睡不著，而腰酸背痛、久坐的上班族，很可能就是因肌肉太緊繃，導致難以入睡。

陳醫生分享，自己在失眠時，在不吵醒老婆和小孩的前提下，都會一個人跑到客廳鋪瑜珈墊，用一招「嬰兒式」來伸展全身肌肉，以達致容易入眠。嬰兒式運動步驟如下：

1. 將瑜珈墊鋪在地上，雙手手臂伸直，額頭貼在地面上，讓頸椎放鬆。

2. 注意不要抬起頭部，以免增加脖子的壓力，可能造成脖子受傷。

3. 用跪姿讓膝蓋貼緊大腿，屁股坐在腳跟上。

4. 保持脊椎延伸的姿勢，停留3至5個呼吸後再起來。

陳醫生提醒，在睡前可以反覆練習幾次，達到身體及心靈呈放鬆狀態，則更容易入眠。

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責任編輯：羅嘉欣