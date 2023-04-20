【信用卡盜刷】有銀行指信用卡盜刷屬銀行以「事主嚴重疏忽」　民建聯倡金管局應盡快督促銀行完善保障措施

▲ 信用卡盜刷情況猖獗，民建聯立法會議員梁熙建議金管局應督促有關銀行嚴格按照金管局指引，減少盜刷案件發生，避免事主損失。（林宇翔攝）

信用卡被盜用事件頻繁發生，早前民建聯指今年比去年增加45.1%，而據金管局數據近年接獲的信用卡未經授權交易投訴由過往每年平均數十宗，上升至今年首季的229宗。民建聯立法會議員梁熙指有發卡銀行以「事主嚴重疏忽」為由，要求事主自行對被盜刷金額償還款項，有事主被要求自行償還逾30萬的被盜刷款項，而大多數個案均涉及匯豐銀行信用卡。民建聯督促金管局應盡快督促銀行完善保障措施，並正確教導公眾何時應自行承擔損失，釐定「嚴重疏忽」的標準，並對超出信用卡交易限額的交易進行規管等。而對於電子支付盜刷情況，亦建議金管局為電子支付制定監管制度等。

苦主張先生表示，自己有一張匯豐銀行的實體信用卡已九個月未使用，但遭人盜取後遭盜刷三十餘萬，並大大超出自己原本的信用卡額度。張先生指自己注意到信用卡在銅鑼灣被人盜刷時，自己同時在中環的迪卡儂完成一筆小額交易，而銀行或信用卡公司卻並沒有針對這筆可疑交易與持卡人進行電話確認或攔截。張先生質疑為何信用卡的交易額可以遠超出自己設定的限額，惟匯豐銀行未有明確回答，而向金管局投訴後只是讓自己填寫表格，並應承會盡快回覆，而實際問題並沒有得到解決。

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另一名苦主黎生亦表示，自己今年一月一張匯豐及一張中銀信用卡被賊人盜取。當日下午中銀便以短訊通知黎生指系統發現多宗可疑交易，經核實後確定為非法交易，黎生亦成功停用信用卡。而隨後事主致電匯豐時，發現賊人已碌爆黎生的信用卡，簽帳額逾7萬，超出信用卡限額28%，而匯豐則沒有發送連一條訊息通知黎生。他質疑金管局，為何在相同金融制度及監管制度下，為什麼匯豐及中銀的處理方法可以如此不同，並質疑金管局沒有給出令受害者滿意的回覆。

再有一名苦主陳先生稱，自己上一年出差時意外丟失包括花旗、安順、AEON及匯豐在內的五張信用卡，被盜刷金額達33萬。而花旗及安順的信用卡均可以偵測到可疑交易需要持卡人確認，所以成功攔截盜刷；而AEON亦在經過調查後證實確實存在盜刷行為，並不要求陳先生自行負責。而只有匯豐在事發三個月後致電陳生，並指盜刷事件是因持卡人「冇好好保護張卡」，陳生投訴稱如何證明自己未有保護信用卡，而對方則以「保安理由」拒絕。他表示，認為金管局應該檢視匯豐是否有按照金管局的指引，而匯豐銀行亦應該向持卡人解釋何為「保護張卡」，調查流程又是如何，他質疑為何匯豐銀行為何可以完全漠視金管局的指引而用自己的條款令受害人自己承擔經濟損失。

因此民建聯建議，針對實體信用卡金管局應督促銀行完善保障措施，例如對於超出平常消費模式的大額/頻繁交易，需要取得卡主確認；對於非授權交易給出指引，教導公眾何時需要承擔損失，比如進一步解釋如何釐定「嚴重疏忽」；而對於超出信用卡限額的交易，進行規管，包括釐定最高可超出的比例等。

而隨著電子支付——Apple Pay、Google Pay等支付方式的流行，亦有不少賊人藉機盜取信用卡資料綁定電子支付進行實體消費。受害人之一的李小姐表示，自己的信用卡遭到盜一日，才收到銀行通知自己前一日有三筆通過Google Pay支付的可疑交易，前兩筆因OTP密碼輸入錯誤未能成功盜刷，第三筆則在旺角的周大福店中被盜刷1萬3千元。而李小姐本人從來沒有使用Google Pay，因此懷疑被人盜用信用卡資料綁定Google Pay。而匯豐銀行則堅稱銀行曾在交易期間發送過驗證碼予持卡人確認，但李小姐表示自己從未有收取過任何驗證碼，亦未有在任何地方輸入過驗證碼。而匯豐銀行表示，這筆損失需要李小姐親自承擔。在李小姐亦有報警，但因為距事發已過去一個月，珠寶店中的記錄已經被刪除，因此難以取證。她質疑為何銀行自己都覺得可疑，並通知事主，但最後還是要當事人自己承擔經濟損失，而匯豐銀行則不作回覆。

因此民建聯建議市民，在收到OTP SMS的時候要保持警惕，如果自己沒有進行任何需要OTP交易，要及時打去銀行了解情況；在網上輸入OTP時，再三確認OTP是進行何種交易。任何時候收到商戶的SMS要再三核實。並建議金管局檢討現時的《銀行營運守則》，為新型電子支付制定監管制度；針對最近的犯案手法，要求銀行採取一定保障措施，比如考慮綁定電子支付時，OTP+密碼雙重認證或OTP+生物特徵認證，對於剛綁定Apple Pay/Google Pay的信用卡頭10宗實體消費，發SMS通知；新綁定Apple Pay/Google Pay的大額消費，需要卡主確認等。

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記者：解青羽