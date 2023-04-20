【搶人才】醫管局：英國來港醫生最快第三季抵港　多剛畢業盼服務外科內科

▲ 醫管局稱，首批英國來港的海外醫生最快今年第三季抵港。（陳展棋攝）

公立醫院醫護流失嚴重，醫管局先後推出「大灣區醫療人才交流計劃，以及前往英國「搶人才」，以彌補醫護空缺。醫管局表示，這批醫護大部分是年輕醫生，有一半已完成實習，部分希望服務內科及外科，預料第3-4季抵港。

醫管局表示，至今發出超過100份有條件聘書。行政總裁高拔陞表示，8成都是留學的香港人，整體而言較為年輕，或剛接受培訓。醫管局會協助醫護提供短期臨床實習計劃。

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他表示，香港有優勢，包括可避免為來港醫護提供培訓。他亦指，英國本身家庭醫學具水平，與香港的需要匹配。他指，部分來港醫護想做內科及外科，但強調「科科都請」。

醫管局亦表示，首批70名護士會先去老人科，之後兩批或擴展至更多專科。高拔陞指，不擔心護士適應，指當時內地援港醫療隊，於一兩星期已適應運作，語言亦不成問題。他指，內地的醫療體制發展smart nursing，相信兩地醫護可以互相學習。

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記者：陳展棋