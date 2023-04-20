【47人初選案】辯方質疑FB貼文寫「香港人反抗」似抗爭派　趙家賢稱對貼文無印象

▲ 辯方質疑趙家賢(左)帖文似「抗爭派」。資料圖片

民主派初選案今（20日）續審。辯方盤問控方證人趙家賢時指，趙曾在個人Facebook提及「香港人反抗」、「毋忘初心」等，反映趙看似抗爭派，法官問及辯方是否指趙「扮溫和」。趙供稱對貼文全無印象，回想當時或是人有情緒，以及當時時局躁動。趙又解釋於2019年太古站施放胡椒球射抗爭者一事中被「深黃」網民欺凌，指責自己「送人頭」和活該被咬耳朵，故其後聘請了價值觀近本土的畢業生工作，同意貼文或由該畢業生撰寫。

何桂藍的代表大律師Trevor Beel續盤問控方證人趙家賢。辯方今早展示兩則趙在2020年及2021年，於其個人Facebook的貼文，貼文寫道「香港版國家安全法」、「一國兩制名存實亡」、「長期抗爭 #毋忘初心」等。趙在另一則貼文附上《立場新聞》一篇有關鄭麗琼因煽動罪被捕的文章連結，並評論指「呢個反帝反殖港共政府又引用殖民地過時條例？五十年布引用過！」，貼文又加上「#抗爭無退路！」、「#香港人反抗！」等標籤。

辯方指由貼文可見，趙看似抗爭派，法官亦問辯方是否指趙「扮溫和」。趙沉思半晌稱忘記自己「有呢啲貼文」。法官追問貼文是否反映趙是本土抗爭派，趙稱回想當時或是人有情緒，又指當時時局躁動。

趙於午飯續作供時，重申對貼文全無印象，指自2018年應居民邀請加入「太古人太古事」社區群組後，交流時常被「深黃」或本土意識高的居民「網上欺凌」。趙稱，2019年8月11日警方在太古站內射胡椒球追捕抗爭者當日，當時看見站內人多，便勸人到出口疏散，結果遭連登討論區及Facebook群組的網民指控其「送人頭」，因有人上地面後被捕。趙稱，事實是示威者上地面後繼續在電車路堵路，15分鐘後警方才到場執法。

法官李運騰及陳慶偉先後打斷趙，請趙簡單回答問題，坦言法庭對太古站事件無興趣，只想知道趙的Facebook為何會出現相關貼文，直接問趙是否指其Facebook被黑客入侵。趙急稱「法官閣下知道、盡快、好快」，趙續指直至自己耳朵受襲，仍有「深黃」居民斥他令人「送人頭」及「抵死」，當時「完全唔明網上世界做乜鬼」，於是聘請了1名21歲、價值觀較接近本土的畢業生於其辦事處工作，認為貼文應該是由該畢業生撰寫，因趙對該兩則貼文全無印象，同意對方可登入其帳戶。

由於有被告不適，法庭於約4時休庭，聆訊明(21日)續。

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記者：陳曉欣