【恐怖活動】涉串謀策劃毀政府設施　男生被控串謀恐怖活動交付高院

▲ 男生被控涉串謀恐佈活動罪，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

「光城者」成員涉策劃以炸藥破壞政府設施一案，再多1名23歲男生被指涉案，被控《港區國安法》下的串謀恐怖活動罪，以及屬交替控罪的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，今（20日）午被押解到西九龍裁判法院提堂。控方申請把案交付高院審理，裁判官批准控方申請，將案押後至5月12日作提訊日，被告申請保釋被拒。

被告張昊揚（23 歲，學生）暫時毋須答辯，控方指涉案另外7人均已交付至高院處理。控方申請本案於5月12日作提訊日，同樣交付至高院處理。辯方有保釋申請，控方則反對，總裁判官蘇惠德最終拒絕保釋申請。

被告被控串謀恐怖活動罪，指他於2021年4月1日至7月5日期間，在香港與陳凱量、郭文希、何裕泓、歐文、陳綽軒、羅啓穎、蘇穎貞及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張、組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

交替控罪指，被告於同日與上述7人串謀，非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

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記者：陳曉欣