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【細菌感染】30歲女網紅戴隱形眼鏡傳劇痛　揭食肉菌啃角膜致短暫失明

健康 12:41 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

配戴隱形眼鏡要小心！一名居住於美國洛杉磯的30歲巴西網紅Lilian Melchert，日前在社交平台上分享自身經驗，指自己某日戴上隱形眼鏡後，左眼傳來劇痛，當初以為只是結膜炎，不料之後卻導致視力嚴重受損，甚至一度短暫失明，最終發現感染上食肉菌。所幸經過適當治療後，她的視力已慢慢恢復。

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根據英國媒體《Daily Mirror》報道，Lilian在社交平台上發文，表示自己戴完隱形眼鏡後，左眼感覺「像被刀捅了一樣」、「從未感受過如此強烈的疼痛」，隨即前往急症室求醫。然而治療幾天後，她的情況未見好轉。於是她又被轉介到幾位不同的眼科醫生門診，花費不少金錢獲得處方的抗生素、眼藥水等，卻依然毫無起色。

Lilian的左眼在15天後，完全喪失了視力。在極度驚慌的情況下，她選擇了回到巴西接受治療，最後才發現她原來感染上「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis），一種十分罕見、會啃噬眼角膜的食肉細菌。

梅爾切特表示，自己因為感染食肉菌導致短暫失明。（事主Instagram圖片）

經過長時間治療後，所幸Lilian的左眼視力已從最初的完全失明，恢復至目前大約8成左右。她亦藉此提醒大家注意衛生，因為這類型的食肉菌可以透過隱形眼鏡的污染，甚至是自來水傳播。她指出，眼睛比想像中脆弱，需格外小心保護。

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責任編輯：羅嘉欣

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