【軟飯爸爸】3母女輪流照顧軟飯父 女大生終崩潰離家拍AV自力更生

▲ 日本女大生為逃離原生家庭，寧願下海拍AV養自己，都唔想對住患病嘅軟飯爸爸。(《骨妹》劇照)

子不言父過，就算父親是軟飯王，作為子女也沒有權力罵父親為廢物。日本一名女大生，自小學時父親就失業待家家，一直是靠媽媽工作養家，是名符其實的「軟飯男」！於女大生大學時，父親健康惡化，3母女輪流照顧軟飯父，她為照顧父親，只好每天通勤5小時到學校唸書。女大生更指，父親生病後脾氣變得暴躁，為了要逃離「破爛的家」，她不惜下海拍AV，賺錢來養活自己。

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根據「日刊SPA！」報導，日本北關東的女大生名越麻巳子（化名），親述自己下海接拍AV的心路歷程。其父從她小學時就一直待業，不願找工作，只靠公務員的母親養家及供書教學。直至名越麻巳子大三那年，父親因為不明原因病倒，無法自理生活，只能靠步行器勉強上廁所，又經常發脾氣。

名越麻巳子與母親、姐姐輪流照顧病父，不過她在東京多摩地區上學，往返通勤時間需要5個多小時，而且功課很多，難以抽出時間照顧父親。面對病父的情況令她精神崩潰，患上精神疾病，更萌生離家出走的念頭。

名越麻巳子開始討厭父親，她和母親、姊姊關係逐漸變質，因此決定離開家裡自力更生，她開始尋找高收入的兼職，有次竟看到「出租女友」的招聘廣告，應徵後才發現被詐騙，也因此開啟了其AV女優生涯。

向來是乖巧的名越麻巳子，離家出走後性情大變，變得反叛，於大學四年級時，教授要求大家為研究成果與求職作準備，但由於沒時間讀書，因而受到教授謾罵。在多方的壓力下，最終她在校園內發生了自殺未遂事件，

儘管自己已盡120%的努力，但仍壓不住想輕生的念頭。

名越麻巳子接受醫生的建議休學，而她仍持續從事AV女優的工作，變成「只相信金錢」的狀況，雖賺到錢享受物質生活，不過就從來沒有感受到真正的快樂。幸好，名越麻巳子和大學時期的男友復合，對方陪伴及支持她，名越麻巳子成功走出心理陰霾，並意識到自己已經逃離了過去，不必拚命賺錢，所以最終離開AV經紀公司，並與男友同居減少開銷。現在的她每星期只工作1至2天，擔任AV臨演和拍攝同人AV，與男友過著快樂的生活，「我已經很久沒有感到這種安逸與快樂了。」

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責任編輯︰王明芳