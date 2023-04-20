【百樣玲瓏】畢業數年後從頭開始讀法律 勵志港女歷經10年終成為律師

▲ 港女花10年時間從頭開始讀法律。

香港故宮文化博物館正舉行「百樣玲瓏--卡地亞與女性」珠寶展，從社交網站媒體看到劉嘉玲、林青霞及何超瓊戴着借出展覽的私人珍藏皇冠，展現自信美麗的笑容，不禁好奇這些價值連城的冠冕到底有何魔力，可讓人變得光彩四射。

最近在婚禮上見到一班舊同學，30多歲的女同學，生活軌迹比同期男生多變︰在專業領域大放異彩的女強人；嫁富商後生活無憂的少奶奶；請了家傭，邊打工邊相夫教子的小白領；沒有工人也能「一打三」的全能主婦……沒見多年，除了外表變化，感覺大家跟以前沒兩樣，很是懷念。

作為一個有丈夫支援、有雙親幫忙、有份穩定freelance的斜槓族兼兩個孩子的母親，這幾年我離開規律的職場生活，遊走於不同身份，讓我體會每個人生抉擇都不容易。

她，擁有我夢寐以求的職場地位，亮麗的名片，代價是靜好的青春歲月。多少年，她沒日沒夜、神經繃緊地打拼，犧牲與摯愛和至親的相處時間。

她，擁有我五體投地的膽識和毅力。畢業數年後發現本科不適合自己，於是毅然從頭開始走去唸法律。法律條文固然艱澀，缺乏同儕陪伴和理解的孤單進修路也絕不易熬。十年過去，她終於完成實習，如今已是一個英姿煥發的新手律師。

她，看似生活優渥，卻擁有大家看不見的能耐。婚後住大屋，生了4個孩子，有工人幫，有長老錫，衣食無憂。但她沒對人說的是，從商的丈夫甚少在家，炒了工人魷魚後家務自理，每次孩子生病總是一個「惹」全家，然而她徹夜未眠獨力照顧子女的畫面，或許只有她和孩子知。

她們的經歷未必獨特，只是你和我身邊的尋常身影，但正是這種平凡中不平凡的意志，滲透出努力生活的光芒，比起價值連城的鑽石皇冠更耀眼，更加百樣玲瓏，更值得欣賞。

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全文刊於《晴報》，原題為百樣玲瓏的她