【轉季扮靚】OL必睇夏季返工休閒運動穿搭　15間平價高質IG小店+品牌推介

來到4月尾,開始踏入炎夏,大家的衣櫃轉季了嗎? TOPick為你推介15大夏季穿搭品牌,當中包括不少價格親民又高質的小店,由OL最愛的職場簡約時尚、休閒到型格運動風等應有盡有。大家準備好銀彈入手!

職場時尚

Thejdiary 【了解更多】

▲ Thejdiary IG 排版。(圖片來源: Thejdiary @ Instagram 截圖)

主打韓系清新簡約風,由長駐韓國的店主打理,閒時分享打卡點及和Oppa老公的生活點滴,超級幸福。單品設計以舒適質感、成熟大方、粉嫩色系為主,如要見客、出席重要活動場合等,展示知性形象的話,不妨入手。

Lovebonito 【了解更多】

新加坡人氣品牌,由Rachel Lim白手興家創立兼參與設計。品牌定位專為亞洲女性身形量身訂製,風格較多元化包括日常休閒、職場正裝及優雅成熟。於中環設實體店,不少OL大讚價格合理又高質。

Kedi.hk 【了解更多】

▲ Kedi.hk。(圖片來源: Kedi.hk@ Instagram 截圖)

90後香港女生主理,經常「開心Share」購物扮靚的生活分享。品牌主打韓國高質服裝,簡約上班服、氣質裙裝是皇牌產品。不論走甜美可愛或氣場女王路線,都可用親民價錢入手高雅時尚、百搭易襯的返工衫。

RNC 【了解更多】

2013年創立,由時裝達人Riyo Leung和太太Stephanie主理。2位閒時開live分享穿搭心得,參與名人演唱會、廣告和MV拍攝造型。服飾主打華麗高級、獨特個性風,希望大家能以負擔得起的價錢享受Mix & Match,打造個人風格和自信魅力。

Torio store 【了解更多】

▲ Torio store IG 排版。(圖片來源: Torio store @ Instagram 截圖)

熱愛文青風的你必定認識,品牌2015年成立,有8間實體店。主打日系輕熟、文藝設計風,最吸引是每件單品都有獨特剪裁及多色選擇,亦會每天更新IG story為大家提供ootd靈感,喜歡高級精緻、文青氣質的OL不要錯過!

休閒約會

csy_official 【了解更多】

▲ csy_official。(圖片來源: csy_official@ Instagram 截圖)

店主重視質感細節,每一件單品都會親自揀選及試穿才推介。品牌走極簡低調、率性百搭風,齊集少女味、中性及女人味設計的單品。值得一提的是,即使只是百多元的單品,CP值仍極高,深受小個子、小資OL歡迎。

fa_farbal 【了解更多】

▲ 約會打卡一流。(圖片來源: fa_farbal@ Instagram 截圖)

每日上班outfit離不開黑白灰素色,放假想有煥然一新感覺,可以考慮入手色彩豐富的服飾。店主擅長以米白色系單品,配上充滿青春活力、少女心的粉嫩色系作穿搭,約會打卡一流。

Voltage Store 【了解更多】

▲ Voltage Store IG 排版。(圖片來源: Voltage Store@ Instagram 截圖)

店主擅長以搭配性高、質感的基本款單品去襯衫,主打經典黑白米灰色,配上格子、間條、丹寧元素及金屬配飾,打造法式時尚、簡潔低調感覺。不論上班或假日穿搭都要極簡型格的你,一定喜歡正裝與休閒混搭的隨性俐落。

__deerest 【了解更多】

主打清新、簡約和復古風,亦陸續推出自家製系列。如每天上班前,為衣物配搭感到煩惱,可先參考他們每星期的Weekly Top 10精選款式,更可以一套買走,十分方便。

Ymkthk 【了解更多】

服裝多以素色、純色為主,配上簡約自然又百搭易襯的剪裁設計,輕鬆打造個人風格。小性感、庸懶風、知性款式都一應俱全。平日買衫重視版型、「重磅厚料」及知性款的你,可以一試。

運動日常

National Geographic Apparel 【了解更多】

▲ National Geographic Apparel運動服設計簡約。 (圖片來源: National Geographic Apparel 網頁截圖)

韓國企業 The Nature Holdings 獲美國National Geographic Society授權後,推出的時裝品牌。今季主題以花卉、線條及圖案為主,設計出六大主題,分別為簡約、運動、休閒、莊重、露營及青春,每個穿著概念用上截然不同的風格配色。

warmupgirls_shop 【了解更多】

▲ warmupgirls_shop。(圖片來源: warmupgirls_shop@ Instagram 截圖)

由香港情侶Gina和Rio創立,鼓勵大家找回生活平衡。由於深知市面產品品質參差,加上歐美運動品牌的尺寸不適合東方女生,所以親自畫圖設計、嚴選布料配件到生產都一手包辦,主打為亞洲女士而設的自家品牌服飾。

Too chill for yoga 【了解更多】

▲ Too chill for yoga。(圖片來源: Too chill for yoga@ Instagram 截圖)

本地設計運動服品牌,創辦人 Janice擁有物理治療及瑜伽背景,所以運動服設各種可隱藏贅肉及提升線條的專利設計。現有兩個系列:輕強度和休閒運動穿搭為主的Ciaociao 及集承托力、抗震、排汗快乾度等高強度運動機能性的Monsterbae。

Gazelle.hk 【了解更多】

啟發自敏捷而優雅的羚羊,品牌採用天然和可再生材料,配上柔和用色,希望為女性創造一個多功能、可持續、舒適的運動休閒系列。

Uniqlo 【了解更多】

主打抗UV防曬、超彈性及速乾清涼功能,新增充滿夏日感色彩可選。推介一件簡單T恤,配AIRism抗UV網紋拉鏈連帽外套、柔軟側袋緊身褲或超彈性束腳褲,輕鬆穿出休閒型格風,適合喜歡下班後或假日去做運動的你。

責任編緝:張懿慧