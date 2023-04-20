【轉季扮靚】OL必睇夏季返工休閒運動穿搭　15間平價高質IG小店+品牌推介

▲ TOPick為你推介15間服裝穿搭小店及品牌。

來到4月尾，開始踏入炎夏，大家的衣櫃轉季了嗎? TOPick為你推介15大夏季穿搭品牌，當中包括不少價格親民又高質的小店，由OL最愛的職場簡約時尚、休閒到型格運動風等應有盡有。大家準備好銀彈入手!

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職場時尚

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Thejdiary 【了解更多】

▲ Thejdiary IG 排版。(圖片來源: Thejdiary @ Instagram 截圖)

主打韓系清新簡約風，由長駐韓國的店主打理，閒時分享打卡點及和Oppa老公的生活點滴，超級幸福。單品設計以舒適質感、成熟大方、粉嫩色系為主，如要見客、出席重要活動場合等，展示知性形象的話，不妨入手。

Lovebonito 【了解更多】

新加坡人氣品牌，由Rachel Lim白手興家創立兼參與設計。品牌定位專為亞洲女性身形量身訂製，風格較多元化包括日常休閒、職場正裝及優雅成熟。於中環設實體店，不少OL大讚價格合理又高質。

Kedi.hk 【了解更多】

▲ Kedi.hk。(圖片來源: Kedi.hk@ Instagram 截圖)

90後香港女生主理，經常「開心Share」購物扮靚的生活分享。品牌主打韓國高質服裝，簡約上班服、氣質裙裝是皇牌產品。不論走甜美可愛或氣場女王路線，都可用親民價錢入手高雅時尚、百搭易襯的返工衫。

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RNC 【了解更多】

2013年創立，由時裝達人Riyo Leung和太太Stephanie主理。2位閒時開live分享穿搭心得，參與名人演唱會、廣告和MV拍攝造型。服飾主打華麗高級、獨特個性風，希望大家能以負擔得起的價錢享受Mix & Match，打造個人風格和自信魅力。

Torio store 【了解更多】

▲ Torio store IG 排版。(圖片來源: Torio store @ Instagram 截圖)

熱愛文青風的你必定認識，品牌2015年成立，有8間實體店。主打日系輕熟、文藝設計風，最吸引是每件單品都有獨特剪裁及多色選擇，亦會每天更新IG story為大家提供ootd靈感，喜歡高級精緻、文青氣質的OL不要錯過!

休閒約會

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csy_official 【了解更多】

▲ csy_official。(圖片來源: csy_official@ Instagram 截圖)

店主重視質感細節，每一件單品都會親自揀選及試穿才推介。品牌走極簡低調、率性百搭風，齊集少女味、中性及女人味設計的單品。值得一提的是，即使只是百多元的單品，CP值仍極高，深受小個子、小資OL歡迎。

fa_farbal 【了解更多】

▲ 約會打卡一流。(圖片來源: fa_farbal@ Instagram 截圖)

每日上班outfit離不開黑白灰素色，放假想有煥然一新感覺，可以考慮入手色彩豐富的服飾。店主擅長以米白色系單品，配上充滿青春活力、少女心的粉嫩色系作穿搭，約會打卡一流。

Voltage Store 【了解更多】

▲ Voltage Store IG 排版。(圖片來源: Voltage Store@ Instagram 截圖)

店主擅長以搭配性高、質感的基本款單品去襯衫，主打經典黑白米灰色，配上格子、間條、丹寧元素及金屬配飾，打造法式時尚、簡潔低調感覺。不論上班或假日穿搭都要極簡型格的你，一定喜歡正裝與休閒混搭的隨性俐落。

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__deerest 【了解更多】

主打清新、簡約和復古風，亦陸續推出自家製系列。如每天上班前，為衣物配搭感到煩惱，可先參考他們每星期的Weekly Top 10精選款式，更可以一套買走，十分方便。

Ymkthk 【了解更多】

服裝多以素色、純色為主，配上簡約自然又百搭易襯的剪裁設計，輕鬆打造個人風格。小性感、庸懶風、知性款式都一應俱全。平日買衫重視版型、「重磅厚料」及知性款的你，可以一試。

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運動日常

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National Geographic Apparel 【了解更多】

▲ National Geographic Apparel運動服設計簡約。 (圖片來源: National Geographic Apparel 網頁截圖)

韓國企業 The Nature Holdings 獲美國National Geographic Society授權後，推出的時裝品牌。今季主題以花卉、線條及圖案為主，設計出六大主題，分別為簡約、運動、休閒、莊重、露營及青春，每個穿著概念用上截然不同的風格配色。

warmupgirls_shop 【了解更多】

▲ warmupgirls_shop。(圖片來源: warmupgirls_shop@ Instagram 截圖)

由香港情侶Gina和Rio創立，鼓勵大家找回生活平衡。由於深知市面產品品質參差，加上歐美運動品牌的尺寸不適合東方女生，所以親自畫圖設計、嚴選布料配件到生產都一手包辦，主打為亞洲女士而設的自家品牌服飾。

Too chill for yoga 【了解更多】

▲ Too chill for yoga。(圖片來源: Too chill for yoga@ Instagram 截圖)

本地設計運動服品牌，創辦人 Janice擁有物理治療及瑜伽背景，所以運動服設各種可隱藏贅肉及提升線條的專利設計。現有兩個系列：輕強度和休閒運動穿搭為主的Ciaociao 及集承托力、抗震、排汗快乾度等高強度運動機能性的Monsterbae。

Gazelle.hk 【了解更多】

啟發自敏捷而優雅的羚羊，品牌採用天然和可再生材料，配上柔和用色，希望為女性創造一個多功能、可持續、舒適的運動休閒系列。

Uniqlo 【了解更多】

主打抗UV防曬、超彈性及速乾清涼功能，新增充滿夏日感色彩可選。推介一件簡單T恤，配AIRism抗UV網紋拉鏈連帽外套、柔軟側袋緊身褲或超彈性束腳褲，輕鬆穿出休閒型格風，適合喜歡下班後或假日去做運動的你。

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責任編緝：張懿慧