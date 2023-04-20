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【人手短缺】姚柏良料旅遊業尚欠逾5萬勞工　倡適度輸入外勞

社會 18:24 2023/04/20

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

姚柏良料旅遊業尚欠逾5萬勞工，倡適度輸入外勞。（資料圖片）

本港勞動人口持續下跌，旅遊業普遍面臨人手短缺的困境，旅遊界立法會議員姚柏良表示，本地航空客機運力只回復疫前6成的水平，年底才回復7至8成水平，復甦的最大障礙是地勤服務員不足，現時只有5.3萬人在機場工作，與疫情前的7萬人仍有一段距離，當明年第三條跑道啟用後，所需要的人手更達到10萬。

他指出，自本港全面通關後，本地酒店業入住率持續上升，由1月的6成，直至3月更超過8成，不過業界基於前綫人手嚴重不足，沒有足夠人手清潔房間、接待客人，因此不敢開放所有房間接待客人。姚指出，酒店業從業員疫情前有3.8萬，據去年中統計流失近3成、即1.2萬人。

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他引述早前公布的統計，2018年本港有399萬勞動人口，2022年下跌至377萬，去年底再降至376萬，流失23萬人，當中相信有不少是青壯年勞動人口，引至現時勞動力不足的問題。

人手及資金不足成為旅遊業復甦的最大障礙，請人難的問題已成為本港發展的瓶頸，持續性、結構性的人口下跌，本地企業越來越難在本地透過招聘填補空缺，期望政府在確保本地勞工優先就業的情況下，適當地輸入勞工。

他以澳門為例，透過輸入珠海勞工，以緩解當地勞動力不足的問題，當地約45萬勞動人口，當中15萬是輸入勞工，其中7.5萬人口在外地居住。

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記者：陳麗娜

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