【校長專訪】出身教育世家以育人為使命　喇沙小學校長培養學生做紳士

▲ 喇沙小學黎月兒校長培養學生做紳士。

本地首屈一指的傳統名校喇沙小學，是許多男生家長心儀的學校，多年來培育了大批人才，「喇沙仔」遍布各行各業。每年小一自行分配學位階段，喇沙小學校門外都聚集了遞交申請表的家長，學位競爭激烈，即使父親是校友都未必能入讀。喇沙小學黎月兒校長分享學校的教學優勢，如何教出具良好品德的小紳士。

▲ 喇沙小學黎月兒校長相信每個孩子都有他們的才能。（湯致遠攝）

九龍城區41校網的喇沙小學創校於1957年，黎月兒校長（Chandni Nair Rakesh）自2016年上任至今6年多，她形容喇沙擁有獨特的傳統及悠久的歷史，具備前瞻性及創新性。學校有很多適合男生的教學策略，黎校長表示︰

男生天生比較好動、有競爭心，也愛冒險，我們將這些特質融入在他們的學習經歷中，並採用不同的教學方法，來保持他們的學習興趣。

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兄弟情維繫中小學

校方重視學生的全人發展，除了學術外，亦培育他們「一體一藝」。黎校長指出，喇沙現時設有26個校隊，包括體育、音樂、科技、藝術、棋藝等，直言「你說得出的，我們都有」。

我相信所有學生都是有才華的，擁有不同的能力，學校會給予他們大量機會，透過活動、訓練來發掘他們特別的才能。

喇沙小學與直屬中學喇沙書院保持緊密合作，在行政、課程及文化活動方面都有交流，中小學生不時聯合參與音樂項目及表演，體育團隊也有共同訓練的機會。不得不提喇沙一直重視的「兄弟情」，黎校長舉例早前在學界籃球比賽上，書院師兄到場為小學師弟打氣，可見中小學深厚的情誼，最終該校學生在比賽勇奪冠軍。

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培育具良好品德的「喇沙紳士」

學生品學俱佳，黎校長期望培育男生成為「喇沙紳士」（Lasallian Gentleman）， 在行為、想法及態度表現出來，鼓勵學生善待別人，表達愛與關懷。她提及喇沙會創辦人聖若翰喇沙（St. John Baptist de La Salle）的使命，正正是要幫助有需要的人。

小學六年生涯為小朋友紮下穩固基礎，正如喇沙校歌所言，黎校長希望男生擁有勇氣與膽量，充滿男子氣慨且貼心，同時帶著堅毅與正向思維去迎接挑戰，「盼望他們過得快樂，一直當『喇沙紳士』」。

她強調學生要成為傑出的「喇沙紳士」，具有良好的品德與信念、正面的價值觀，能夠服務社群，也有抗逆力及正向思維，以應對生活中的挑戰，獲得滿滿的幸福感。

▲ 黎校長期望培育男生成為「喇沙紳士」，懂得善待別人。（受訪者提供）

叩門申請的收生要求

喇沙作為本地龍頭男校，黎校長透露學校的未來方向，在三年發展計劃中，著力培育學生自主學習及終生學習，同時持續推動閱讀及探究式學習，並發展「STREAM」教育，提升網上學習效能。另一方面，學校欲加深學生對中國歷史及文化的認識，加強他們的國民身份認同。

在小一統一派位後，喇沙一般會提供極少量「叩門位」以供申請，有關詳情將於6月在學校網頁公布。家長都想知道喇沙的收生條件，黎校長透露︰

我們沒有特別的收生要求，但我們希望家長分享為何選擇喇沙小學，他們可以寫下孩子的興趣愛好，並提交個人資料檔（Portfolio），入圍的申請人會獲邀面試。

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校長出身教育世家

黎校長來自一個教育工作者的家庭，在香港土生土長。她從小便立志投身教育界︰

我相信我可以改變孩子，也想在小學階段做到，覺得這個時期的孩子可塑性很大。如果你關心他們，他們會願意改變，並會聽取你的建議。

▲ 黎校長在初小圖書角為學生講故事。（湯致遠攝）

談及在喇沙小學的點滴，黎校長說實在有太多美好的回憶了。她特別記得5年前，學校舉行鑽禧慶祝活動時，她看到家長、孩子和校友之間的團隊合作，彼此創造了精彩的回憶，「我們在那段時間每月都有慶祝活動，我能夠參與其中，這是非常難忘的。」

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記者︰駱秀玲