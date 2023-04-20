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【高官訪京】陳茂波訪中央財委辦、晤易綱　討論加強綠色和可持續金融合作等議題

政治 19:23 2023/04/20

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財政司司長陳茂波（左）今日繼續訪問北京的行程，並到訪國家財政部，與副部長王東偉（右）會面。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波今日繼續在北京的訪問行程。他早上到訪中央財經委員會辦公室，與副主任廖岷會面，中午則拜會中國人民銀行行長易綱，下午則分別到訪國家財政部和國家商務部。

與廖岷會面期間，雙方就國家和香港的經濟和金融發展進行交流。陳茂波指出，香港正全面增強發展動能，加強與大灣區兄弟城市的協同合作，全力為國家的高質量發展，貢獻香港力量。面對過去三年波動的外圍環境，香港金融市場安全有序地發展。

陳茂波與易綱會面時，則討論進一步支持內地與香港金融市場發展和互聯互通，深化離岸人民幣樞紐的發展，以及加強綠色和可持續金融的合作等議題。

陳茂波（右二）、財經事務及庫務局局長許正宇（右一）與國家財政部副部長王東偉（左一）會面。（政府新聞處圖片）

在國家財政部，陳茂波向王東偉介紹了香港的經濟和金融發展情況。陳茂波指出，香港積極對接國家發展戰略，冀充分發揮國際一流籌融資平台的功能，助力穩慎推動人民幣國際化。雙方也就加強審計監管合作、國際稅務合作等方面交換意見。

陳茂波（左）與國家商務部副部長郭婷婷（右）會面。（政府新聞處圖片）

與國家商務部副部長郭婷婷會面時，陳茂波介紹了香港最新的經貿情況、貿易環境和展望。陳茂波指出，對接國家發展戰略，香港作為促進國際貿易的參與者和貢獻者，正全力爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並積極拓展自由貿易網絡，貢獻區域經濟合作和發展；香港會充分發揮國際金融中心和高水平專業服務平台的功能，為高質量共建「一帶一路」，貢獻力量。

陳茂波（右二）與國家商務部副部長郭婷婷（左三）會面。（政府新聞處圖片）

晚上，陳茂波在北京大學光華管理學院發表演講。

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