【流感疫情】過去一周20名流感患者離世　個案按周升一倍

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衞生防護中心公布，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度持續上升。中心表示，4月2日至今，共錄得102宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括48 宗死亡個案，單是上周就有20人死亡，按周升一倍。另外，報告亦揭示當局於3月19至25日已發現本港有BA1.16個案，當時佔整體個案1.6%，至4月初上升至4%。

本港踏入流感高峰期，中心表示，4月9日至15日期間，所收集的 11,322 個呼吸道樣本中，流感病毒陽性百分比為15.81%，較對一周錄得的 14.41%略高，亦高於 9.21%的基 線水平。

定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率是 3.0 宗（每千個診症計），高於前一周的 1.4 宗。定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率是 48.5 宗（每千個診症計），高於前一周的31宗。

死亡個案方面，自本月初流感高峰期至今，共錄得48宗死亡個案。4月9日至15日期間，有47人需要入住深切治療部，當中20人死亡個案，按周升一倍。47宗成人個案中，有14人已知曾接種季節性流感疫苗。4月16至19日則有29人需要入住深切治療部，當中包括17宗死亡個案。

新冠疫情方面，最新監測數據顯示，過去一周本地活躍程度有所上升。4月9日至15日期間共錄得39宗新冠病毒嚴重及本地個案。污水監測中人均嚴重新冠病毒含量(七天幾何平均值)約為 每公升 426,000 拷貝，對比前一周該值約為每公升 266,000 拷貝。

另外，報告亦揭示當局於3月19至25日已發現本港有BA1.16個案，當時佔整體變異株1.6%，至4月初上升至4%，月中則會回落至1.7%。

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責任編輯：陳展棋