【DSE2023】確診考生須自行前往新蒲崗「指定試場」　校長籲帶500元現金飛的

▲ 文憑試筆試明日將以核心科英文科閱讀卷及寫作卷打頭陣。

涉及約5萬名考生的中學文憑試（DSE）筆試明日（21日）開考，為確診考生特設的新蒲崗「指定試場」，以及全港430多間試場學校均已為開考作好準備。今屆考生倘確診新冠肺炎，除非放棄考試、改為申請成績評估，否則便須自行乘車前往指定試場。有位於港島的中學校長提醒考生帶備500元現金傍身，有需要可「飛的」前往新蒲崗，但建議不適的考生無謂勉強堅持赴考。

文憑試筆試明日將以核心科英文科閱讀卷及寫作卷打頭陣。雖然社會已「復常」，但考評局仍在文憑試試場實施多項防疫措施，考生每日要做齊3件事，包括佩戴口罩應試，並在每個考試日前量體溫，以及填妥健康申報表。

如考生感到不適（例如出現急性呼吸道感染徵狀）或發燒（耳探體溫達到攝氏38度或以上），應即時做快測。檢測陰性者須將測試結果放在准考證旁拍照紀錄，供監考員查核，虛報者有機會被DQ。

倘檢測陽性者仍希望赴考，則須於考試日上午7時半前致電或電郵通知考評局，並自行安排交通前往指定試場應考，到場時須出示確診證明。而考評局未再如去年般，安排抗疫的士送染疫考生入竹篙灣試場。

指定試場為文理書院（九龍）前校舍，位於九龍新蒲崗景福街96號。考評局指，試場內佈置和安排，大致與一般學校試場相若，考生主要獲安排於禮堂應考，但會採取更嚴格的預防措施，包括所有考務人員均須穿上保護衣，答卷和考試文具須於完卷時放入密封膠袋及消毒處理等。

北角培僑中學校長伍煥杰建議考生準備500元現金，萬一發現染疫便可乘的士趕往新蒲崗，但他指近3年文憑試都有個別考生確診，成績評估結果跟校內成績相若，故他建議考生毋須過份緊張，「確診再衝呢度衝嗰度，都不是太理想，之後還有好多份卷、好多科要考，盡量休息比較好。」其學校試場亦會準備一些快測棒，建議不適的考生做多次快測，並在禮堂較後區域預留座位，供有病徵考生使用，以免影響其他考生。

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責任編輯：馮琪雅