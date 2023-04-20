【投資騙案】高層證券從業員收假「富途牛牛」短訊　裝假「A股通」App投資失270萬元

▲ 案件由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進調查。(資料圖片)

有證券從業員墮入偽冒持牌金融投資交易平台誘使受害人進行虛假股票投資的騙案。警方昨日（19日）接獲一名41歲報稱為資深高層證券從業員的本地男子報案，指於今年2月15日收到假冒本地持牌金融投資交易平台發出的短訊，邀請受害人投資內地股票。



騙徒隨後以即時通訊軟件遊說受害人投資內地股票，並向受害人發送網址超連結，以下載名為「A-stock connect (A股通)」的虛假投資流動應用程式進行投資。受害人誤以為該程式為真實投資平台，因此根據騙徒指示，先後向10個本地個人銀行賬戶匯入共270萬元作投資。至4月中，受害人向該投資平台取回投資款項被拒及封鎖，懷疑受騙，遂報警求助。案件由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進調查，暫未有人被捕。



警方連日收到多名市民舉報，指有騙徒假冒本地持牌金融投資交易平台的股票經紀，邀請受害人加入即時通訊軟件群組，聲稱有內地股票內幕消息，慫恿受害人投資內地股票。受害人答應參加該投資計劃後，騙徒繼而向受害人發送超連結，要求受害人點擊該連結，以下載虛假的投資流動應用程式。



受害人於平台開設投資戶口後，騙徒會指示他們匯款至假投資平台指定的本地個人銀行賬戶，聲稱用以充值相關投資戶口。於開戶初期，為取得受害人信任，騙徒會於受害人網上投資戶口製造虛假交易記錄及回報，令受害人的戶口資產看似有所增長，但實際上假投資平台上顯示的資產值只是無意義的數字。當事主被禁止從假投資平台取回投資款項時，事主才洞悉騙局。相關金融投資交易平台已嚴正澄清被冒充。警方正跟進及調查事件。



根據警方數字，今年1月及2月有499宗與投資相關騙案，涉及金額約3,060萬元。另外，自今年起至4月19日，共有65宗與參與內地股票交易平台投資（如「A股通」、「陸股通」等）相關，涉及約5,946萬元。

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責任編輯：蘇文軒