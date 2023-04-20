【醫護流失難止血? 】高拔陞：本港培訓機會多成優勢 「人多到請唔哂」非不可實現

▲ 高拔陞指，本港服務量大及培訓機會多，「人多到請唔哂」非不可能實現。(陳展棋攝)

醫管局行政總裁高拔陞早前帶隊前往英國「搶人才」，向當地醫生發出了逾100份有條件聘書。醫管局行政總裁高拔陞表示，對行程的成果感鼓舞。對於本港醫護人手流失一直高企。高拔陞指，本港仍處有不少優勢，其中本港病人及服務量夠多，培訓機會多。

同外國朋友講完，發現香港原來咁好架，有信心香港成為醫療人才的中心，希望將來會發生「人多到請唔哂」，覺得唔係唔會發生。

香港有危亦有機，「科科都缺人、科科都請人，所以科科都有得培訓」，外國未必有這麼多機會。

半講笑咁講，又可以去好多地方，可以去蘭桂坊，於外國並唔係咁容易。

高拔陞表示，總有醫護會離開公營醫療體系，作為高水平醫療體系，有醫護輸出到外國亦是正常，這個現象其實是健康。不過本港亦會有新血到來，無論是長期留在香港，抑或短時間服務或學習，只要醫學水平達標，及有心服務市民，亦十分歡迎。

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記者：陳展棋