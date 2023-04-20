【幼稚園寒冬】不敵業主借通關加租　粉嶺嘉寶中英文幼稚園8月起停辦

▲ 粉嶺嘉寶中英文幼稚園宣布將於今年8月起停辦。（學校網頁圖片）

幼稚園寒冬未止，創校29年的粉嶺嘉寶中英文幼稚園近日宣布將於今年8月起停辦，意即就讀該校幼兒班及低班的學生要中途轉校。校方透露，業主借本港與內地通關為由伺機加租，校方同時遭政府大幅削減租金資助，故被迫決定停辦。教育局回應稱，已接獲有關幼稚園決定停辦的通知，並指現時區內有充足的幼稚園學額供家長選擇。

該校位於粉嶺榮福中心2樓，是有參加「幼稚園教育計劃」的資助幼稚園，半日班免學費，全日班扣除政府資助後全年收取2,604元學費。

據學校通告指，該校校舍屬私人物業，一直繳交昂貴租金，雖然政府以往給予非牟利辦學團體的租金資助，能夠令學校收支平衡，但按機制，幼稚園須將多年來所獲的四百多萬元盈餘儲備款項退回政府，「當遇困境，又不能獲得支援」，校方表示：「政府由2023年起，大幅度調低租金資助，實在令學校陷入困境，三年未能通關、移民潮、出生率下降等因素，影響甚大。」

校方提及，辦學團體曾多次懇請業主減租，但業主回應時表示考慮加租、堅決不減租，並聲稱有多個潛在租客願出更高價承租，據校方節錄業主回信指，「跨境學童的回歸對你們來說絕對是個好機遇」，業主相信該校未來收生有增無減，又形容該校提出的租金「低於市價頗多」，着校方與教育局商討能否繼續營運的問題。校方坦言，對於被迫停辦感到痛心不捨，並對於為學生及家長帶來不便致歉，並已附上區內幼稚園資料供家長安排子女轉校。

教育局回應表示，早前接獲有關幼稚園決定停辦的通知，會與相關幼稚園繼續保持緊密聯繫，為有需要的學生及家長提供適切支援。局方稱，自2017/18學年實施幼稚園教育計劃以來，政府為參加計劃及租用校舍的幼稚園提供租金資助，以減輕他們在租金方面的財政負擔；據局方早出發出相關租金資助通函指，部分支付市值租金的幼稚園，已獲過渡期逐步減低資助。

教育局指，本港幼稚園均屬私營，運作從來都是由市場主導，每間幼稚園營運成本和開支各有不同，每年都可能有新幼稚園註冊，或有幼稚園在考慮盈利及租務問題等不同因素後決定停辦。由2022年9月至本年2月，共有5間幼稚園在本學年結束時或以前停辦。教育局並沒有因學校停辦而受影響教職員及學生人數等統計數字。

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責任編輯：馮琪雅