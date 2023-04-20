【港島大停電】港燈交代初步調查結果　涉駁錯電纜引發短路

▲ 港燈就港島供電事故見記者。（港台新聞片段）

港燈供電系統在昨日凌晨出現故障，導致港島多處地區出現大停電。港燈營運董事鄭祖瀛，輸配電科總經理葉祟泰今晚見記者，講解初步調查結果。

調查結果指出，事故或與舊有檔案與現場操作程序有關，導致供電系統，在進行保養維修後，意外地接駁到不在記錄的後備電纜，引發短路，繼而觸動供電系統的自動保護機制，影響電力供應。

鄭祖瀛強調，港燈供電可靠性全球頂尖，過去20多年來無發生過大型停電事故，對今次事故深表遺憾，形容事故非常罕見，屬個別事件，會以嚴肅態度處理。港燈已採取預防措施，避免事故再發生。

葉祟泰進一步交代，事故地點位於南區數碼港電力開關站，此設備屬於27.5萬伏特的骨幹輸電系統。事發時，港燈工程人員正進行維修保養工程，在進行調試的過程中，意外將後備電纜通電，引發短路和電壓驟降，並觸發系統的自動保護機制。

由於該後備電纜無獨立保護裝置，因此需要用較長的時間進行隔離，亦因此引發系統連鎖反應，影響港島區的供電。經初步調查，短路涉一條後備電纜，原因是當年進行電網改善工程時，該電纜改成後備電纜，十多年來以不通電狀態接駁於供電系統上，現場亦無標示出此後備電纜。

由於工程人員當時使用的電路資料，並無記錄此後備電纜，所以現場調試程序亦無涵蓋此電纜的處理方法。結果在維修保養後，在調試過程中，意外將此電纜通電，引起短路。

經過初步的檢視，港燈亦發現在同一分區開關站內，有另一條後備電纜，已即時停止了維修工作，工程人員會更新電路圖，並在後備電纜上加上備註，避免事故再出現。

被問及會否就大停電進行補償？鄭祖瀛回應指，會根據現行機制處理賞罰。

另外，被問及為何未有在昨日公布事故，葉祟泰指，需時調查事故，對晚了公布致歉。

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記者：陳梓蔚