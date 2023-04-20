【性教育】機構指現行性教育方式不合時宜 促改革課程倡雙重防護

▲ (受訪者提供)

政府在1986年推出首份《中學性教育指引》，並於1997年修訂為《學校性教育指引》，惟該指引在2018年在教育局下架。一直提供性教育的機構表示，到訪超過50間學校，舉辦性教育工作坊，發現學生對正確避孕措施存有誤解。機構指，校缺乏適合現今青年人的教材及專業的師資培訓，未能灌輸正確的性知識，對社會造成深遠的影響。

提供全面性教育的機構糖不甩，去年到訪超過50間學校，為逾8000學生人次舉辦性教育工作。總監蔡薳縈指出，不乏大學生求助，因誤信網上資訊，沒有採取正確避孕措施，最終意外懷孕。蔡薳縈指社會不能期望大學生是成年人自然會學懂正確的性知識，並建議政府應盡早開展性教育課程，讓同學在不同的年齡接受恰當的性教育。

她指，性教育說教方法不合時宜，須由過往以不鼓勵青年發生性行為，改變至灌輸正確的避孕及性知識 ，例如不同避孕方法的利弊及成效，讓同學有能力作出知情決定（informed choice），同時更要令男女同學皆明白採取雙重防護的重要性，從根本降低避免意外懷孕的機會。

蔡薳縈補充，學生對性教育工作坊的道具示範環節最感興趣，並就安全套、安全期計算及避孕藥等提出問題，蔡薳縈指出，男生們亦會關心女性避孕方法，如避孕藥及子宮環的成效與副作用，希望成功避孕同時亦保護女生。

她表示，許多同學認為由一方採取避孕措施則已經足夠，而我們則積極教育他們避孕是男女的共同責任，雙方都應好好了解不同方法，並採取適當的避孕措施，保護自己。

責任編輯：陳展棋