【暫別香港】ETUDE House宣布撤出香港　用家紛感可惜

▲ ETUDE House曾經相當受歡迎，突然宣布撤出香港市場。(資料圖片)

韓國美妝品牌ETUDE House昨日（20日）在社交平台宣布，將於本周日（24日）起撤出及暫別香港市場。「誠邀你把握機會於結業推廣期間，親臨朗豪坊店購買心儀產品。有關ETUDE 的最新資訊，請留意ETUDE官方Instagram。」

主打平價美妝及護膚品的ETUDE House，在韓國大行其道，2013年起來港開設分店，一直廣受年輕少女歡迎，尤其眼影、胭脂等彩妝品及面膜最受熱捧。

不過隨著韓流減退，港人遊日熾熱，日本美妝品反攻香港市場，早前DON DON DONKI及松本清等日資百貨及美妝店在港開連鎖店，令近年韓國美妝店生意亦受影響。

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不少網民留言表示可惜，「韓國牌都要走？」、「好可惜，好喜歡mask同化妝品！」、「謝謝你陪伴我的中學時代」。

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責任編輯：吳雋妍