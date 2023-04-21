  • 24°C
香港時間 : 2023421日 (週五) 00:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暫別香港】ETUDE House宣布撤出香港　用家紛感可惜

社會 00:06 2023/04/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

ETUDE House曾經相當受歡迎，突然宣布撤出香港市場。(資料圖片)

韓國美妝品牌ETUDE House昨日（20日）在社交平台宣布，將於本周日（24日）起撤出及暫別香港市場。「誠邀你把握機會於結業推廣期間，親臨朗豪坊店購買心儀產品。有關ETUDE 的最新資訊，請留意ETUDE官方Instagram。」

主打平價美妝及護膚品的ETUDE House，在韓國大行其道，2013年起來港開設分店，一直廣受年輕少女歡迎，尤其眼影、胭脂等彩妝品及面膜最受熱捧。

不過隨著韓流減退，港人遊日熾熱，日本美妝品反攻香港市場，早前DON DON DONKI及松本清等日資百貨及美妝店在港開連鎖店，令近年韓國美妝店生意亦受影響。

    點擊圖片放大

不少網民留言表示可惜，「韓國牌都要走？」、「好可惜，好喜歡mask同化妝品！」、「謝謝你陪伴我的中學時代」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍

網購平台 著數優惠 結業 面膜 香港 南韓 社交平台 朗豪坊

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜
17:14 2023/04/18
【夫妻相處】新婚夜見到47歲妻卸妝後真面目 30歲丈夫嚇到喊離婚後續更離譜
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
10:27 2023/04/19
【國光女神】金剛舊愛梁云菲昔日性愛片段遭瘋傳　Nana：我男朋友更是不好受
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】
12:31 2023/04/19
【國光女神】梁云菲曾遭三男性侵+被老翁侵犯　Nana勇於求愛倒追現任男友【有片】