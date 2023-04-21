【國光女神】梁云菲獲身邊人送暖打氣　男友力撐發聲：希望她的勇敢成為榜樣

▲ 「國光女神」梁云菲獲男友小銨發聲力撐。

金剛前度女友「國光女神」梁云菲，早前因私人性愛影片流出成熱話，面對種種壓力的同時亦令梁云菲發現男友小銨和身邊人很愛錫她，令她有感不是一個人。

小銨力撐梁云菲並為她發聲，指女友活得比任何人都灑脫，並希望她的勇敢能成為大家遇到困難時的榜樣。

【國光女神】梁云菲發文呼籲勿再散播影片 堅強表示：我並沒有犯錯

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呼籲別散播影片

梁云菲曾於IG提到：「我沒有想過這樣的事情，會發生在自己身上，但事情就是發生了。我真的很想逃避這一切，原本也不想多做甚麼回應，我真的很害怕。但我告訴自己必須勇敢跟面對，因為我有深愛跟想保護的人，我真的很受傷，我男朋友更是不好受。」

她強調自己不知道影片何解會流出：「影片是好幾年前的事情，我不知道為什麼會外流。現在的我能做的，只有拜託大家不要散播影片。這是我目前用盡全力，所能打出的字句了。我也會同步採取法律途徑，請勿再傳播。」

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▲ （IG圖片）

男友留言力撐

梁云菲日前於IG發帖文，表示：

成為自己的光

即使身處陰暗

用力讓自己發光

然後消失殆盡也就沒有遺憾了

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梁云菲的現任男友、潛水教練小銨於女友的帖文下留言給予支持，他寫道：

娜從小的成長過程不如我們大多數人幸福

也因為有PTSD 憂鬱症等 (現在都還有在吃藥

讓她一直只想讓自己活到35歲

所以她一直覺得自己就是一個人 想幹嘛就幹嘛

如你們所見 她活的比任何人都灑脫

甚至根本不覺得拍影片會怎樣

直到這次事件發生 她知道她不是一個人

有她愛的 有愛她的 有你們的溫暖

此次事件後 我相信她會有所改變

至少在做什麼事之前 會好好思考身邊的人

我也想告訴大家 現在的世界 真的有病

不光是我們 大家也一定會在人生的路上受挫 跌倒

But it’s ok 除了生死 都是小事

你們的溫暖我們都有收到 真的謝謝

也希望她的勇敢能成為你們遇到困難時的榜樣

一樣祝福大家都能健康 平安 謝謝你們

網民送暖打氣

縱然梁云菲連日來情緒都受事件影響，不過她亦收到不少網民的暖心打氣及鼓勵，更向散播影片的人說：「我知道你一定很關注我，想看我跌得狗吃屎的難堪模樣，但很抱歉，我很堅強。」

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