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【藝術展覽】「小龍馬環遊世界」展登陸香港　250隻「小龍馬」中環展出

社會 09:29 2023/04/21

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「小龍馬環遊世界」展登陸香港，250隻「小龍馬」中環展出。

由「小龍馬慈善基金」舉辦的「小龍馬環遊世界」展覽於今年2月在上海展出169隻立體「小龍馬」作品後，現正登陸香港，成為世界巡迴展覽的第二站。是次展覽匯聚250隻「小龍馬」，其中60隻由不同背景的人士精心製作的「小龍馬」，以藝術傳遞愛與正能量，促進社會共融。

250隻立體「小龍馬」現於香港中環交易廣場中央大廳展出，展覽期至本月22日，重點展品包括「『你好，香港！』小龍馬」及「法拉利中國30周年紀念版小龍馬」。其中，「法拉利中國30周年紀念版小龍馬」以鑄銅製作，並根據法拉利歷年經典車型設計，全球僅限量發行30套。

同場更展示60隻來自不同族裔及社會階層人士親手彩繪的「小龍馬」，包括不同國家駐香港特別行政區領事、全港多間香港中小學及特殊學校學生、參與賽⾺會齡活城市計劃的長者和青少年男性在囚人士的作品。此外，展覽內的LED屏幕亦會播放逾600幅「小龍馬·創藝傳城比賽」的獲選入圍作品。

「小龍馬環遊世界展覽•香港站」的展覽結束後，下一站將移師中國內地及意大利等其他城市繼續展出。

意大利駐港總領事康米樂（Carmelo Ficarra）致辭時指「小龍馬」蘊含了友誼及藝術等多個重要概念，能夠將和平、團結、友愛等訊息傳遞到世界不同角落，羅⾺這個意大利城市很樂意並期待迎接「小龍馬」的到來。

「小龍馬慈善基金」主席馬興文表示，基金會自去年初成立以來，便在中港兩地舉辦了多場藝術活動及「小龍馬環遊世界」展覽，非常感謝各界的鼎力支持。基金會將繼續與各大慈善機構及青少年團體合作，通過藝術教育促進社會共融，啟發年輕一代的創作力及傳承正面的價值觀，向世界傳遞愛與正能量。

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記者：黃穎津

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