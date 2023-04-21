【DSE2023】DSE開考港媽緊張過仔女　每日陪去考場精神支持

▲ DSE今日開考，不少家長表示自己緊張過子女考試。

香港中學文憑試（DSE）筆試今日（21日）開考，今年約有5萬名考生，第一科為英國語文科考試。有港媽在社交平台分享子女考DSE的心情，不少家長表示自己緊張過子女考試，更有父母決定每日陪去考場精神支持。

有港媽昨日（20日）於「親子王國討論區」，以「DSE明天開考，大家加油」為題發文，她祈求今日天公造美，考生順利開考，同時為他們加油，也不忘提醒大家記得帶齊文件到考場。

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家長請假陪子女去考場

帖文引起一眾家長討論，不少家長都直言好緊張，甚至比子女還緊張，但為免給予他們壓力，只好盡力表現平靜。有媽媽指︰

為咗表示我嘅支持，會每日都陪佢去考場。我幫佢帶定多對鞋，如果落雨濕咗，佢都可以換。

有幾位家長亦打算陪仔女去考場，也有在職父母特別請假，體貼稱「幫佢打氣送佢出門口，下午煮定飯等佢返嚟食」。有媽媽透露子女也為開考而緊張，「我個仔緊張到爆，話肯定瞓唔到覺」、「我仔早兩日有少少肚屙，我覺得佢太緊張」。

避免給予太大壓力

父母當然希望子女DSE考到好成績，不過也明白不宜給予他們太大壓力，以免弄巧成拙。有家長認為只要孩子而盡力而為就好，眼見他們發奮溫書，無論最終成績如何，也會欣然接受︰

我同阿仔講，我見到你有努力，成績如何，我同爸爸都接受。

我呢幾日同佢講︰5條2夠入Asso/HD我都收貨，佢反過來話返我︰要求咁低，5條3佢自己都唔接受。

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另有網民留言為DSE考生送上祝福，「要休息夠，養足精神，放鬆心情」、「加油！Good Luck」、「盡力而為便無悔」。由於連日下雨，網民提醒考生預時間早出門，「寧願去到坐定定休息一陣」、「如果唔同區搭港鐵比較穩陣」。

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責任編輯︰王明芳