【DSE2023】文憑試英文科今開考　考生緊張失眠仍有做快測保障健康

▲ 考生率先應考英文科閱讀卷（卷一）。（陳靜儀攝）

取消社交距離措施後，首個文憑試（DSE）今日（21日）開考，考生率先應考英文科閱讀卷（卷一）。因應防疫措施，石硤尾廠商會中學試場繼續於有蓋操場核對考生身份，只有個別考生需即場填寫健康申報表。有考生表示，早上出門前仍有完成快測，保障自己，又指大多留在家中溫習，並無相約朋友一同備試。

根據考評局指引，考生應考前無需進行快測，但仍需填寫健康申報表，於應考期間亦要全程佩戴口罩。

於石硤尾廠商會中學，校方於有蓋操場設立3個臨時檢查站核對考生身份，惟大部分時間排隊人數疏落，只啟用2個檢查站，核對過程需時逾30秒，而考務人員與考生之間未有設置透明隔版。大部分考生亦已準備健康申報表，只有個別同學需即場填寫。 試場內，校方亦有放置酒精搓手液及消毒噴霧等用品，供考生使用。

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考生陳同學指，今日應試心情緊張，亦出現失眠情況，需要靠聽音樂令自己入睡。他亦指，今早有進行快測，保障自己，又認為戴口罩應試屬「正常」措施，稱平日已習慣戴口罩，而且眾多考生聚集考試，始終有機會感染。另一考生陳同學亦指，並沒有與身邊朋友相約溫習，大多各自在家備試，減少接觸機會。

校長周修略指，吸取往年經驗，今日流程順暢，校方亦有為考生準備額外口罩，以備不時之需，並指有個別同學可能心情緊張，忘記填寫健康申報表，但只佔少數。

校方是次仍然啟用2個試場供考生應試，周修略指，1個考場已經足夠應付考生人數，但在座位編排上，「希望鬆少少，始終未完全放心」，故啟用2個試場。

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記者：梁凱婷