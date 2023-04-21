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【刷單騙案】港男誤墮刷單騙局　失財逾68萬元

社會 09:55 2023/04/21

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熱門 新手爸媽 法言人 超市大搜查 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令

港男誤墮刷單騙局，失財逾68萬元。（資料圖片）

再有人誤墮刷單騙局。警方昨日（20日）接獲一名44歲本地男子報案，指在手機短訊收到招聘廣告，透過充當刷單員，於網上平台對物品點讚來賺取佣金，事主按指示先後將689,923元存入至對方指定的兩個本地帳戶以作點擊率本金之用，惟及後當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。

案中事主共損失689,923元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。

警方提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。

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記者：黃穎津

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