【見義勇為】6歲女童遭醉漢挾持上車　中學生怒掟書包英勇救人

▲ 6歲女童遭醉漢挾持上車，幸有中學生英勇救人。

路見不平，掟書包相助！內地近日有1名6歲女童遭醉漢挾持，險被帶上車輛，家長阻止被推倒，幸有一名路過的高中生見義勇為，跑過去把書包大力擲向醉漢，並與另一街坊一同制服男子，救回女童。

事發於4月8日晚上8時許，湖北襄陽1名6歲女童在經過停車處時，突遭一名醉漢從後拉住，醉漢掐住女童的頸部，將她挾持到貨車後方，家長發現女童出事即時衝前阻止，卻遭醉漢一手推倒。

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慶幸一名身穿校服的高中男生經過，聽到爭執聲即衝上前，脫下書包猛力掟向醉漢，並與其後趕至的街坊一同制服醉漢，等到警方來到才安心離去，女童獲救後並無大礙。

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事後女童家長特意到男生所讀高中，親自送上表揚信，答謝他英勇救人的行為。信中提到男生雖然年紀輕輕，卻在危急時刻不懼危險，及時制止犯罪行為，為同齡人樹立了好榜樣。

不少網民都大讚男生的善舉，認為他挺身而出很勇敢，又認為家長要看好孩子。不過，亦有人把焦點放在學生的書包上，開玩笑指高中生的書包極具殺傷力，「我高中的書包能一下給歹徒打腦出血，我沒開玩笑」。

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責任編輯：王明芳